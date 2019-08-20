«Ди Си Юнайтед» потерпел поражение от «Нью-Йорк Ред Буллз» в домашнем матче регулярного чемпионата MLS. Встреча прошла на арене «Ауди Филд» в Вашингтоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Анхель Ромеро (6-я минута) и Даниэль Ройер с пенальти (59).

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