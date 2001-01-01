Футбол
Ди Мария: «Месси отдает все силы сборной Аргентины на Кубке Америки»Soccer.ru 15:19
Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария поделился мнением об игре Лионеля Месси на Кубке Америки. Месси не забивает голы, как обычно, но он проделывает отличную работу на футбольном поле.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:42, Вашингтон
Футбол
В «Ахмате» ответили на слухи о зарплате Глушакова
Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что зарплата новичка команды Дениса Глушакова существенно меньше одного миллиона евро в год.
Обновлено в 09:57
Общество
В Воронеже прошел первый общегородской выпускной
Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено в 12:38
Политика
Суд Украины вынес финальное решение о законности регистрации Бойко кандидатом в депутаты
"Верховный суд Украины отказал во всех доводах истца и вынес абсолютно законное решение, которое поставило точку в этой грязной кампании", - прокомментировал решение суда представитель защиты Александр Пузанов в эфире телеканала "112 Украина", подтвердив, что решение суда оказалось в пользу Бойко.
Обновлено в 10:18
Происшествия
В Москве на Курском вокзале убили мужчину
На Курском вокзале столицы убит мужчина, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.
Обновлено в 09:40
Автоспорт
Леклер взял поул в Австрии, Квят провалил квалификацию
Обновлено в 10:04
Происшествия
В Иркутской области число жертв паводка выросло до пяти
В Иркутской области в результате наводнения пять человек погибли и несколько числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 13:05
Политика
Беглов сдал подписи для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подал в субботу в городскую избирательную комиссию документы, в том числе листы поддержки (подписи), для регистрации кандидатом на выборах губернатора Петербурга.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Лобода прокомментировала тайный роман Серябкиной с Темниковой
Ранее Темникова в интервью рассказала о том, что на протяжении многих лет Серябкина скрывала роман с продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено в 05:46
Игры
Названы лучшие весенние игры Steam
Компания Valve опубликовала список лучших новинок мая 2019 года в сервисе цифровой дистрибуции Steam .
Обновлено в 04:21
Футбол
«Зенит» согласовал трансфер хавбека сборной Колумбии
Представители «Зенита» провели финальный раунд переговоров с руководством клуба «Атлетико Хуниор», в ходе которых согласовали все детали трансфера Луиса Диаса Маруланды.
Обновлено в 15:17
Футбол
Трансферы РПЛ, лето 2019, кого хочет купить «Спартак»
Итальянский вратарь Андреа Романьоли взят под нужды «Спартака-2», а немецкий ганец Малкольм Баду находится на просмотре, да и вряд ли его можно рассматривать как немедленное усиление главной команды, даже если его кандидатура получит одобрение главного тренера.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Самолет экстренно сел во Внуково ради спасения пассажира
Экипаж самолета Санкт-Петербург - Анталья экстренно посадил самолет в столичном аэропорту Внуково для спасения пассажира, передает РИА Новости.
Обновлено в 14:24
Политика
Завершилась встреча президентов Путина и Трампа
В Осаке на полях саммита G 20 завершилась встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 04:07
Политика
Освобожденный из плена в Донбассе украинец попал на допрос в СБУ
Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий попал ночью на допрос в СБУ.
Обновлено в 13:53
Происшествия
Неизвестный расстрелял человека в торговом центре
Неизвестный человек внезапно начал стрелять из ружья по людям, которые находились в торговом центре в Новосибирске.
Обновлено в 14:15
Политика
В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы
Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Иномарку разорвало надвое в смертельном ДТП в Стрельне
Рядом с Константиновским дворцом, на углу Санкт-Петербургского и Красносельского шоссе автомобиль Honda разорвало на две части.
Обновлено в 14:50
Политика
Дальнобойщиков лишат прав и автомобилей за перевес
Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес.
Обновлено в 15:03
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Политика
Климкин назвал главную проблему Украины
Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что после возвращения российской стороны в ПАСЕ у Украины могут возникнуть проблемы.
Обновлено в 14:09
Театры
Помощница Петросяна раскритиковала спектакль «Три сестры» Богомолова
Помощница юмориста Евгения Петросяна тридцатилетняя Татьяна Брухунова раскритиковала спектакль «Три сестры», который поставил известный режиссер, возлюбленный светской львицы Ксении Собчак Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Москва установила температурный антирекорд
В субботу, 29 июня, в Москве установилась аномально низкая температура.
Обновлено в 13:45
Армия и оружие
В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами
Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено в 11:58
Кино
Кевин Костнер: Принцесса Диана планировала сняться в «Телохранителе-2»
Кевин Костнер рассказал, что в фильме «Телохранитель-2» могла сняться принцесса Диана.
Обновлено в 15:32