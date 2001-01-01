Футбол
Ди Мария провел сотый матч в сборной АргентиныSoccer.ru 01:10
Полузащитник Анхель Ди Мария достиг отметки в сто матчей в футболке сборной Аргентины. Напомним, вчера коллектив Лионеля Скалони обыграл Венесуэлу (2:0) в четвертьфинале Кубка Америки.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:18, Вашингтон
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