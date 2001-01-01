Футбол

Ди Мария провел 100-й матч за сборную АргентиныБомбардир.ру 00:39

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Ди Мария выступает за сборную Аргентины с октября 2009 года. В 100 матчах атакующий полузащитник забил 20 голов и сделал 22 результативные передачи.
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Ди Мария провел 100-й матч за сборную Аргентины

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Анхель Ди Мария
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Аргентинский футболист, атакующий полузащитник французского клуба «Пари Сен-Жермен». Игрок национальной сборной Аргентины. Воспитанник клуба «Росарио Сентраль», в 2007 году Ди Мария переехал в Европу, подписав контракт с португальской «Бенфикой».
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