Футбол
Ди Мария провел 100-й матч за сборную АргентиныБомбардир.ру 00:39
Ди Мария выступает за сборную Аргентины с октября 2009 года. В 100 матчах атакующий полузащитник забил 20 голов и сделал 22 результативные передачи.
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Редактор FT поделился впечатлениями от интервью с Путиным
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Широтная магистраль скоростного движения: о подробностях масштабного проекта
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