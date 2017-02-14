Футбол

Ди Мария: «Паредес может многое дать „ПСЖ“»Sport24.ru вчера в 04:29

Аргентинский полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария поприветствовал в команде своего соотечественника Леандро Паредеса. Сегодня парижский клуб объявил о переходе Паредеса из «Зенита» и заключении с ним контракта на 4,5 года.
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Ди Мария: «Паредес может многое дать „ПСЖ“»

Евро-футбол.ру03:25

«Отличная и амбициозная команда». Паредес - о причинах перехода в «ПСЖ»

Спорт-Экспрессвчера в 09:08

Ди Мария прокомментировал переход Паредеса в «ПСЖ»

Газета.Ruвчера в 05:31

Леандро Паредес: «Общался с Ди Марией перед подписанием контракта с „ПСЖ“»

Матч ТВвчера в 09:57

Леандро Паредес: Ди Мария уже познакомил меня с «ПСЖ»

Советский спортвчера в 09:34

Леандро Паредес: «Общался с Ди Марией перед подписанием контракта с „ПСЖ“»

Sportbox.RUвчера в 09:57

Паредес: «Уже знаю историю „ПСЖ“ и готов играть»

Sport24.ruвчера в 06:29
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Автоматически обработано 7211 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
Происшествия

Сенатора Арашукова задержали в зале заседаний Совфеда

Сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.
Обновлено в 02:54
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Сбербанк прокомментировал данные о звонках мошенников

По данным издания, злоумышленники звонят с номеров банка, сообщая информацию по счету клиента и предупреждая о якобы сомнительной попытке списать деньги с карты.
Обновлено в 02:39
Авто

АвтоВАЗ объявил старт продаж LADA Vesta Sport

Уникальным предложением назвали в «АвтоВАЗе» флагман модельного ряда — автомобиль LADA Vesta Sport за 1 009 900 рублей в базовой комплектации.
Обновлено в 05:10
Авто

Volkswagen третий год подряд стал крупнейшим автопроизводителем в мире

Обновлено в 03:15
Гаджеты

Mirror: найден способ восстановить удаленные в WhatsApp сообщения

Пользователь может восстановить удаленные сообщения в мессенджере WhatsApp, используя резервное копирование.
Обновлено в 03:06
Общество

В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним

Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:08
Происшествия

В регионах СЗФО началась эвакуация из-за сообщений о минировании

Из-за массовых звонков о минировании идет эвакуация Прионежской администрации и районного суда, здания которых расположены в Петрозаводске.
Обновлено в 03:53
Авто

Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Kamiq

Компания Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Kamiq на первых дизайн-скетчах.
Обновлено в 04:22
Космос

Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру

Обновлено вчера в 16:30
Единоборства

Макгрегора дисквалифицировали на полгода за драку с Нурмагомедовым

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор дисквалифицирован на полгода за драку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым после поединка на турнире UFC 229 в октябре 2018 года.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия

В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке

Обновлено вчера в 09:36
Транспорт

В России начали тестировать автоматический паспортный контроль

В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия

На Украине возбудили дело об убийстве пропавшего капитана «Норда»

По факту пропажи удерживаемого на Украине капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 04:19
Общество

Минприроды признало острой проблему транспортного шума в Москве

Министерство природных ресурсов и экологии РФ в докладе назвало города, где проблема транспортного шума стоит особенно остро, передаёт 30 января RT.
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Музыка

Умер обладатель «Грэмми» Джеймс Ингрэм

Американский ритм-н-блюз исполнитель, обладатель двух музыкальных премий «Грэмми» Джеймс Ингрэм умер на 67-м году жизни.
Обновлено в 01:31
Общество

Мэр Белгорода извинился за грубость в отношении пенсионера

Обновлено в 03:33
Интернет

Facebook платит пользователям 20 долларов за установку следящего VPN

Согласно информации издания, социальная сеть платит своим пользователям за установку следящего VPN.
Обновлено в 02:01
Гаджеты

Смартфон от «Яндекса» не пользуется спросом

За неполный декабрь «Яндексу» удалось реализовать через розничные сети около 400 своих смартфонов «Яндекс.Телефон».
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

В Петербурге задержали чемпиона мира по кикбоксингу из Украины

Обновлено в 04:13
Политика

Синдзо Абэ вновь назвал Южные Курилы территорией Японии

Токио по-прежнему считает южные Курильские острова территорией, на которую распространяется суверенитет Японии.
Обновлено в 02:16
Общество

В Минкомсвязи считают, что Telegram не просуществует долго

Мессенджер Telegram долго не просуществует. Такое мнение высказал журналистам замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.
Обновлено в 05:12
Общество

ТПУ «Саларьево» примет первых пассажиров в Москве к лету 2019 года

Обновлено в 03:46
Происшествия

Источник сообщил об обысках в администрации Балашихи

Обновлено в 05:14
Экономика

В РСА предупредили о возможном росте цен на ОСАГО

Предложенное Минфином РФ и одобренное Банком России увеличение размера страховой выплаты по ОСАГО за вред жизни и здоровью с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей повлечет за собой рост средней цены полиса.
Обновлено в 01:54
Здоровье

Все школы Екатеринбурга закрыли на карантин

Школы Екатеринбурга временно не принимают детей: учебные заведения закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа.
Обновлено в 02:16
Транспорт

Продажу «единых» билетов в Крым возобновили с 30 января

Перевозки по "единому" билету в Крым, которые с 2014 года осуществляются в курортный сезон, возобновятся через аэропорт Симферополь с 20 апреля, а через железнодорожные вокзалы Анапы и Краснодара - с 30 апреля.
Обновлено в 02:39
Экономика

Глава Apple объявил о решении снизить цены на iPhone

Apple намерена снизить цены на некоторые флагманские модели iPhone, это произойдет второй раз за 12 лет существования смартфона.
Обновлено в 01:48
Гаджеты

На Apple подали в суд из-за прослушки в FaceTime

На американскую корпорацию Apple подали в суд из-за ошибки, позволяющей третьим лицам получить доступ к микрофону и камере владельцев iPhone, пишет Bloomberg в среду, 30 января.
Обновлено в 02:25
Происшествия

В Ленобласти подростки в масках подожгли шапку на голове девочки

Неизвестные подростки в масках подожгли шапку на несовершеннолетней девочки и избили ребенка на улице в городе Волхов Ленинградской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
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Хот-хэтч Hyundai i30 N сертифицирован в России

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