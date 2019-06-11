Футбол
Ди Мария: «Мы много говорим о Месси с Неймаром»Sport24.ru вчера в 23:15
Вингер «ПСЖ» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария признался, что часто обсуждает своего соотечественника и партнера по национальной команде Лионеля Месси с одноклубником Неймаром. Напомним, Неймар вместе с Месси выступал в «Барселоне» с 2013 по 2017 год.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 01:50, Ашберн
Экономика
Потребительская уверенность россиян за год снизилась вдвое
Потребительская уверенность россиян в I квартале 2019 года уменьшилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, до -16 пунктов.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
В Якутии при стрельбе погибли два человека
В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.
Обновлено вчера в 23:09
Футбол
Букмекеры ставят на победу России над Кипром
Сборная России считается у букмекеров безусловным фаворитом в матче отборочного турнира Евро-2020 с Кипром.
Обновлено в 00:24
Армия и оружие
Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35
Турецкие пилоты, обучавшиеся на военно-воздушной базе "Люк" в Аризоне полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35, отстранены от них, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Пентагона.
Обновлено вчера в 18:54
Энергетика
«Газпром» может нарастить поставки по «Силе Сибири»
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что руководство компании ведёт переговоры с китайской стороной по увеличению поставок газа через трубопровод «Сила Сибири».
Обновлено 09 июня в 07:17
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Политика
Нацбанк Украины сообщил о последствиях объявления дефолта
В случае объявления дефолта Украина лишится помощи от международных партнёров.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Улан-Удэ мошенница похитила 46 миллионов рублей
Следователи завершили расследование дела в отношении мошенницы из Улан-Удэ, которая обвиняется в мошенничестве.
Обновлено в 00:55
Политика
Украинские шахтеры перекрыли дороги в Польшу из‐за долгов по зарплате
Обновлено вчера в 08:18
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено вчера в 15:53
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Кино
В Сочи прошла церемония открытия 30-го фестиваля «Кинотавр»
В Сочи в Зимнем театре прошла церемония открытия юбилейного, 30-го российского фестиваля «Кинотавр», в которой принял участие министр культуры России Владимир Мединский.
Обновлено 09 июня в 13:18
Наука
Возможно, люди не предрасположены к тому, чтобы жить после пятидесяти
Хотя впервые было установлено, что ключевые регуляторы долголетия у короткоживущих животных играют центральную роль в молекулярном старении человека, новое исследование показало, что многие малоизученные гены, не кодирующие белок, участвуют в процессе старения человека.
Обновлено вчера в 12:45
Общество
На сайте правительства опубликована концепция нового КоАП
На сайте правительства РФ опубликована концепция нового КоАП.
Обновлено вчера в 14:24
Общество
Репетиции театральных спектаклей впервые покажут в столичных парках
Уточняется, что в данном проекте будут участвовать 10 парков Москвы: «Зарядье» и Парк Горького, «Музеон» и сад «Эрмитаж», сад имени Баумана и детский парк имени Прямикова, Перовский и Измайловский парки, парк 50-летия Октября и «Сокольники».
Обновлено в 01:18
Происшествия
В Польше назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты
На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната.
Обновлено вчера в 21:18
Здоровье
Определено главное условие рекордного долголетия
В ходе исследования специалисты определили срок жизни 16 931 человек, достигших столетнего возраста и родившихся между 1870 и 1904 годами.
Обновлено в 00:38
Общество
Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен
Немецкий журнал Wunderweib 10 июня опубликовал собственный топ-5 самых красивых русских женских и мужских имен.
Обновлено вчера в 23:07
Общество
Роскачество проверило детские подгузники
Роскачество провело исследование детских подгузников, которое показало, что все популярные в России марки подгузников безопасны, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:33
Авто
Коробки передач Renault подвели автомобили Lada
Обновлено вчера в 04:55
Происшествия
В Калужской области подросток изнасиловал шестилетнего мальчика
Подросток изнасиловал шестилетнего ребенка во время летнего отдыха в Калужской области.
Обновлено вчера в 13:44
Футбол
Классон получил травму колена, он мог повредить крестообразные связки
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон, возможно, получил повреждение крестообразной связки колена в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Испанией (0:3), сообщает Aftonbladet.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
Полковник полиции, который руководил задержанием Ивана Голунова, может быть крупным владельцем недвижимости
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, по данным проекта Baza и «Трансперенси Интернешнл — Россия», на протяжении почти десяти лет покупал участки земли в Подмосковье.
Обновлено 09 июня в 20:04
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Обновлено вчера в 03:42
Происшествия
В Нижнем Тагиле скончался пострадавший при взрыве газа в доме
Пострадавший при взрыве газа и пожаре в доме в Нижнем Тагиле скончался, сообщила РИА Новости во вторник представитель мэрии города.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве
Обновлено вчера в 17:56
Футбол
Украина минимально обыграла Люксембург
Сборная Украины одержала победу над командой Люксембурга в матче 4-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено вчера в 16:37
Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39