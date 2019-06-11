Ди Мария: «Мы много говорим о Месси с Неймаром»Sport24.ru вчера в 23:15

Вингер «ПСЖ» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария признался, что часто обсуждает своего соотечественника и партнера по национальной команде Лионеля Месси с одноклубником Неймаром. Напомним, Неймар вместе с Месси выступал в «Барселоне» с 2013 по 2017 год.

Ди Мария: «Мы много говорим о Месси с Неймаром»

Экономика Потребительская уверенность россиян за год снизилась вдвое Потребительская уверенность россиян в I квартале 2019 года уменьшилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, до -16 пунктов.

Происшествия В Якутии при стрельбе погибли два человека В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.

Футбол Букмекеры ставят на победу России над Кипром Сборная России считается у букмекеров безусловным фаворитом в матче отборочного турнира Евро-2020 с Кипром.

Армия и оружие Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35 Турецкие пилоты, обучавшиеся на военно-воздушной базе "Люк" в Аризоне полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35, отстранены от них, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Пентагона.

Энергетика «Газпром» может нарастить поставки по «Силе Сибири» Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что руководство компании ведёт переговоры с китайской стороной по увеличению поставок газа через трубопровод «Сила Сибири».

Происшествия На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.

Политика Нацбанк Украины сообщил о последствиях объявления дефолта В случае объявления дефолта Украина лишится помощи от международных партнёров.

Происшествия В Улан-Удэ мошенница похитила 46 миллионов рублей Следователи завершили расследование дела в отношении мошенницы из Улан-Удэ, которая обвиняется в мошенничестве.

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.

Кино В Сочи прошла церемония открытия 30-го фестиваля «Кинотавр» В Сочи в Зимнем театре прошла церемония открытия юбилейного, 30-го российского фестиваля «Кинотавр», в которой принял участие министр культуры России Владимир Мединский.

Наука Возможно, люди не предрасположены к тому, чтобы жить после пятидесяти Хотя впервые было установлено, что ключевые регуляторы долголетия у короткоживущих животных играют центральную роль в молекулярном старении человека, новое исследование показало, что многие малоизученные гены, не кодирующие белок, участвуют в процессе старения человека.

Общество На сайте правительства опубликована концепция нового КоАП На сайте правительства РФ опубликована концепция нового КоАП.

Общество Репетиции театральных спектаклей впервые покажут в столичных парках Уточняется, что в данном проекте будут участвовать 10 парков Москвы: «Зарядье» и Парк Горького, «Музеон» и сад «Эрмитаж», сад имени Баумана и детский парк имени Прямикова, Перовский и Измайловский парки, парк 50-летия Октября и «Сокольники».

Происшествия В Польше назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната.

Здоровье Определено главное условие рекордного долголетия В ходе исследования специалисты определили срок жизни 16 931 человек, достигших столетнего возраста и родившихся между 1870 и 1904 годами.

Общество Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен Немецкий журнал Wunderweib 10 июня опубликовал собственный топ-5 самых красивых русских женских и мужских имен.

Общество Роскачество проверило детские подгузники Роскачество провело исследование детских подгузников, которое показало, что все популярные в России марки подгузников безопасны, говорится в сообщении организации.

Происшествия В Калужской области подросток изнасиловал шестилетнего мальчика Подросток изнасиловал шестилетнего ребенка во время летнего отдыха в Калужской области.

Футбол Классон получил травму колена, он мог повредить крестообразные связки Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон, возможно, получил повреждение крестообразной связки колена в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Испанией (0:3), сообщает Aftonbladet.

Происшествия Полковник полиции, который руководил задержанием Ивана Голунова, может быть крупным владельцем недвижимости Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, по данным проекта Baza и «Трансперенси Интернешнл — Россия», на протяжении почти десяти лет покупал участки земли в Подмосковье.

Происшествия В Нижнем Тагиле скончался пострадавший при взрыве газа в доме Пострадавший при взрыве газа и пожаре в доме в Нижнем Тагиле скончался, сообщила РИА Новости во вторник представитель мэрии города.

Футбол Украина минимально обыграла Люксембург Сборная Украины одержала победу над командой Люксембурга в матче 4-го тура отборочного турнира Евро-2020.