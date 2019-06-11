Футбол

Ди Мария: «Мы много говорим о Месси с Неймаром»Sport24.ru вчера в 23:15

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Вингер «ПСЖ» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария признался, что часто обсуждает своего соотечественника и партнера по национальной команде Лионеля Месси с одноклубником Неймаром. Напомним, Неймар вместе с Месси выступал в «Барселоне» с 2013 по 2017 год.
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Ди Мария: «Мы много говорим о Месси с Неймаром»

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