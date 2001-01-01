Футбол

Ди Мария: «Месси отдает все силы сборной Аргентины на Кубке Америки»Soccer.ru 15:19

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария поделился мнением об игре Лионеля Месси на Кубке Америки. Месси не забивает голы, как обычно, но он проделывает отличную работу на футбольном поле.
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