Футбол
Ди Мария: «Месси отдает все силы сборной Аргентины на Кубке Америки»Soccer.ru 15:19
Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария поделился мнением об игре Лионеля Месси на Кубке Америки. Месси не забивает голы, как обычно, но он проделывает отличную работу на футбольном поле.
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