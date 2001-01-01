Футбол

Ди Мария: «Месси отдает все силы сборной Аргентины на Кубке Америки»Soccer.ru 15:19

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария поделился мнением об игре Лионеля Месси на Кубке Америки. Месси не забивает голы, как обычно, но он проделывает отличную работу на футбольном поле.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Анхель Ди Мария: «Месси отдает всего себя на Кубке Америки»

Матч ТВ12:31

Ди Мария: «Месси отдает все силы сборной Аргентины на Кубке Америки»

Soccer.ru15:19

Ди Мария: Месси отдаёт все силы сборной Аргентины

Чемпионат13:38

Ди Мария сыграл сотый матч за сборную Аргентины

Советский спорт12:25

Анхель Ди Мария: «Месси отдает всего себя на Кубке Америки»

Sportbox.RU12:31

Ди Мария провел 100-й матч за сборную Аргентины

Sports.ru03:15

Ди Мария провел 100-й матч за сборную Аргентины

Бомбардир.ру00:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 17:17, Вашингтон
Происшествия

В Стрельне водитель «Хонды» не выжил после столкновения с деревом

ДТП произошло сегодня в 19:40, от столкновения с деревом «Хонду» располовинило, двое ее пассажиров получили серьезные травмы, водитель не выжил.
Обновлено в 15:27
Политика

Немецкий политик призвала отказаться от санкций против России

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, одна из руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг раскритиковала санкции против России.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Количество погибших от паводка в Иркутской области выросло до пяти

Обновлено в 15:35
Здоровье

Врачи назвали нетипичные признаки болезней сердца

Ученые назвали нетипичные симптомы, указывающие на проблемы в работе сердца.
Обновлено в 14:05
Баскетбол

Миротич подпишет контракт с «Барселоной»

Баскетболист подпишет контракт с «Барселоной», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.
Обновлено в 14:58
Общество

В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

Обновлено вчера в 10:34
Происшествия

Застрявшую в лифте итальянку спасло вино

Обновлено в 14:47
Политика

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Происшествия

Стрельба произошла в новосибирском торговом центре

Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено в 14:16
Шоу-бизнес

Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить её на спектакль

Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить её на спектакль.
Обновлено в 11:26
Авто

В Париже с 1 июля запретят дизельные автомобили старше 2006 года

С 1 июля в Париже нельзя будет ездить по улицам города на дизельных автомобилях старше 2006 года: власти французской столицы вводят запрет на передвижение транспорта низкого экологического класса, сообщает газета Le Parisien.
Обновлено вчера в 22:16
Политика

Порошенко возмутился встречей Путина и Трампа

Экс-президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что Запад не уведомил его о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке на полях саммита G20.
Обновлено в 02:37
Автоспорт

Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом

Обновлено в 13:53
Армия и оружие

В Воронеже состоялся выпуск Военно-воздушной академии

В центре Воронежа в субботу, 29 июня, прошла оржественная церемония выпуска офицеров Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».
Обновлено в 14:15
Армия и оружие

Пять боевиков ИГ ликвидировали в Ираке

В Ираке силовики ликвидировали пять боевиков террористической организации "Исламское государство".
Обновлено в 16:25
Общество

Москва установила температурный антирекорд

Обновлено в 13:45
Общество

Skyscanner выясняет причину проблемы с покупкой авиабилетов в Крым

Российское подразделение системы поиска авиабилетов Skyscanner сообщило РБК, что выясняет причины сбоя, из-за которого в поисковике стали недоступны билеты в Крым.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие

Франция передаст Украине 20 патрульных катеров

Обновлено в 10:10
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Экономика

Что подорожает в России с 1 июля и другие нововведения середины года

С 1 июля девелоперы не смогут продавать дольщикам квартиры в новых домах напрямую.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Общество

Уровень воды в Тулуне медленно снижается

В Иркутской области уровень воды в пострадавшем от паводка городе Тулун понизился на 10 сантиметров — до 13,38 метра.
Обновлено в 16:16
Политика

В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы

Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено в 11:30
Политика

Саакашвили заявил о допуске его партии на выборы в Раду

Ранее суд удовлетворил иск партии к избиркому, изначально отказавшему кандидатам от партии Саакашвили в регистрации на выборы.
Обновлено вчера в 21:57
Здоровье

Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья

Обновлено в 07:20
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 15:51
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Политика

Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине

Телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева поспорили относительно слов американского лидера Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 14:12
Политика

Как Трамп разыграл саудовского принца, показали СМИ

СМИ Саудовской Аравии показали, как американский лидер Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в ходе G20.
Обновлено в 14:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анхель Ди Мария
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, атакующий полузащитник французского клуба «Пари Сен-Жермен». Игрок национальной сборной Аргентины. Воспитанник клуба «Росарио Сентраль», в 2007 году Ди Мария переехал в Европу, подписав контракт с португальской «Бенфикой».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кубок Америки по футболу
Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное