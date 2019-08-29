Футбол
Bookmaker-ratings.ruДи Марцио: «Барселона» и «ПСЖ» согласовали трансфер Неймара
Детали перехода и сроки личного соглашения бразильца с каталонским клубом пока остаются неизвестными. Напомним, Неймар перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро. Ранее сообщалось, что парижане не отпустят футболиста в Испанию за меньшую сумму.
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«ПСЖ» опроверг информацию о договоренности с «Барселоной» по трансферу Неймара
Sport24.ruвчера в 10:07
Источник: «Барселона» готова заплатить «ПСЖ» 200 миллионов евро за Неймара и отдать трех игроков
Спорт-Экспрессвчера в 10:52
Неймар вернулся к тренировкам с «ПСЖ». Клуб опроверг информацию о его трансфере в «Барселону»
Бомбардир.рувчера в 11:12
СМИ: «ПСЖ» опроверг информацию о договоренности с «Барселоной» по переходу Неймара
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