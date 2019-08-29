Детали перехода и сроки личного соглашения бразильца с каталонским клубом пока остаются неизвестными. Напомним, Неймар перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро. Ранее сообщалось, что парижане не отпустят футболиста в Испанию за меньшую сумму.

Политика На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».

Космос Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".

Спорт Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее В Красноярском крае трагически ушел из жизни чемпион мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак.

Политика Глава ФАС предложил «уничтожить российские госкорпорации» В заключение глава ФАС заявил, что положение госкорпораций в оборонной сфере еще можно оправдать, но, например, инициатива банка ВТБ о создании зернового мегахолдинга выходит за рамки рыночной экономики.

Политика Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.

Футбол Спартак — Брага 1:2 29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".

Здоровье Россиянам рассказали о новой опасности картошки фри и чипсов В картошке фри, чипсах и других жареных продуктах содержатся канцерогены, в том числе акриламид.

Политика Зеленский назвал возвращение Крыма одной из главных целей новой Рады Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из главных целей Верховной рады девятого созыва является возвращение полуострова Крым в состав государства.

Политика Офис Зеленского опроверг завершение обмена заключенными с Россией В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена заключенными с Россией.

Общество РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы «РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Гаджеты Samsung выпустит маленькую «умной» колонку Galaxy Home Samsung анонсировала «умную» колонку Galaxy Home Mini с голосовым помощником Bixby — компания запустила бета-тестирование устройства для пользователей из Южной Кореи, пишет издание SamMobile.

Политика Гончарук назначен премьер-министром Украины Верховная рада назначила премьер-министром Украины Алексея Гончарука — его кандидатуру поддержали 290 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Армия и оружие Трамп назвал следующей областью военных действий космос Американский лидер Дональд Трамп в ходе церемонии, посвящённой началу работы космического командования Соединённых Штатов, назвал космос следующей областью военных действий.

Гаджеты Apple приглашает на мероприятие 10 сентября: ждём новые iPhone Apple разослала сегодня приглашения для СМИ на своё ежегодное мероприятие, которое состоится во вторник, 10 сентября, в 10:00 утра по местному времени в Театре Стива Джобса в кампусе Apple Park в Купертино (штат Калифорния).

Экономика Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.

Политика Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.

Политика Депутат Верховной рады не смог произнести речь на украинском языке Депутат Верховной рады Антон Киссе не смог выступить на украинском языке, чем рассмешил народных депутатов.

Происшествия Московская студентка впала в кому во время отдыха в Турции Во время отдыха в Турции 19-летняя московская студентка впала в кому. Это произошло, когда девушка плавала в маске в бассейне, пишет РЕН ТВ.