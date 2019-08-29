Футбол
Спорт-32Неймар возвращается в «Барселону»
Несмотря на разногласия сторонам все-таки удалось согласовать условия будущего трансфера, о котором будет официально объявлено в ближайшее время.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 20:02, Вашингтон
Наука
Российские ученые создали новые схемы для нейроэлектроники и нейроинтерфейсов
Ученые Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) предложили новые схемы нейроморфных устройств, которые построены по принципу взаимодействия нейронов в живом организме.
ТАСС 05:18
Политика
Петиция против приостановки работы парламента Британии набрала 1 млн
Более миллиона британцев подписали петицию против приостановки работы парламента.
РЕН ТВ вчера в 18:52
Наука
В Эфиопии нашли череп древнейшего вида австралопитеков
Международная группа палеонтологов и геологов нашла хорошо сохранившийся череп анамского австралопитека — самого древнего известного вида австралопитеков.
Индикатор вчера в 14:53
Космос
Робот Федор проводит диагностику в модуле МКС
Робот проводит диагностику оборудования модуля. При первой стыковке его аппаратура дала сбой.
МИР 24 19:32
Шоу-бизнес
Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»
Суть событий 08:13
Экономика
«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 20:49
Культура
Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют 1 сентября
Фестиваль завершится 1 сентября.
Интерфакс 04:18
Футбол
Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии - 42,049 балла.
ТАСС 17:29
Политика
На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией
Россия и Украина обменялись заключенными, сообщают украинские СМИ со ссылкой на пост нового генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки в фейсбуке.
Дождь 19:50
Армия и оружие
Рогозин отреагировал на слова Трампа о военных действиях в космосе
По словам российского чиновника, все медленно движется к тому, что космос превратится в следующую область военных действий.
Газета.Ru 18:45
Политика
Губернатор Флориды объявил режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан»
В США губернатор штата Флорида Рон Де Сантис ввел в среду режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Дориан".
Российская газета вчера в 18:24
Футбол
«Заря» сыграла вничью с «Эспаньолом» и не попала в группу Лиги Европы
Луганская "Заря" в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы сыграла вничью с "Эспаньолом" — 2:2.
Спорт-Экспресс 14:59
Футбол
Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в пятницу, 30 августа.
Sport24.ru 17:07
Политика
Деревянную статую Трампа воздвигли на родине его жены Мелании
Не все местные жители одобрили появление деревянного Трампа в идиллическом сонном уголке северной Словении - родины его супруги Мелании.
Ридус 18:56
Политика
Путин в четверг проведет встречу с врио главы Забайкалья
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет публичную встречу с врио главы Забайкальского края Александром Осиповым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Политика
Коломойский предложил снять часть санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ вчера в 04:48
Автоспорт
Квят и Албон будут оштрафованы на Гран-при Бельгии за смену двигателя
Советский спорт 04:51
Футбол
«Динамо» разгромило «Крылья Советов» в молодежном первенстве
В матче 8-го тура молодежного первенства клубов РПЛ «Динамо» в Самаре разгромило местные «Крылья Советов» — 3:0.
Sport24.ru 09:02
Армия и оружие
Истребители РФ 18 раз за неделю поднимались на перехват
Минобороны РФ подвело итоги недели, указав на то, что за этот период российским истребителям 18 раз пришлось подняться на перехват, дабы не допустить нарушения государственной границы страны.
Экономика сегодня 19:45
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Политика
Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия 18:28
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru 16:46
Политика
Лукашенко передал в подарок Трампу кортик
Президент Белоруссии Александр Лукашенко просил помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона передать подарки для американской президентской четы.
ТАСС 12:33