Футбол
Bookmaker-ratings.ruДи Марцио: «Барселона» и «ПСЖ» согласовали трансфер Неймара
Детали перехода и сроки личного соглашения бразильца с каталонским клубом пока остаются неизвестными. Напомним, Неймар перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро. Ранее сообщалось, что парижане не отпустят футболиста в Испанию за меньшую сумму.
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У экс-главного тренера сборной Испании Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь
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Демонстрация возможностей камеры Redmi Note 8 Pro Сегодня будут анонсированы новые смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, которым в последнее время было уделено очень много внимания.
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В рамках расследования уголовного дела о покушении на Игоря Рудникова следствие предъявило обвинение Михаилу Васюку, уже отбывающему наказание за участие в преступной группе.
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В ДТП BMW и Lamborghini в центре Москвы пострадали два человека
В аварии пострадали два человека, обстоятельства произошедшего устанавливаются, заключили в пресс-службе.
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