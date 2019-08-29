Как сообщает RMC Sport, несмотря на многочисленные слухи о том, что клубы уже практически договорились, "ПСЖ" отверг оба предложения каталонцев. "Барселона" предлагала два варианта. Согласно первому она арендовала Неймара, с последующей выплатой 170 миллионов евро.

«Барселона» и «ПСЖ» не договорились по Неймару

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