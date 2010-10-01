Футбол
Bookmaker-ratings.ruДи Марцио: «Барселона» и «ПСЖ» согласовали трансфер Неймара
Детали перехода и сроки личного соглашения бразильца с каталонским клубом пока остаются неизвестными. Напомним, Неймар перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро. Ранее сообщалось, что парижане не отпустят футболиста в Испанию за меньшую сумму.
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Позже к конфликту присоединились другие местные жители, которые заявили, что чужие дети портят газоны и инвентарь.
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Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
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