Футбол
Bookmaker-ratings.ruДи Марцио: «Барселона» и «ПСЖ» согласовали трансфер Неймара
Детали перехода и сроки личного соглашения бразильца с каталонским клубом пока остаются неизвестными. Напомним, Неймар перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро. Ранее сообщалось, что парижане не отпустят футболиста в Испанию за меньшую сумму.
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