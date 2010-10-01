Футбол
Bookmaker-ratings.ruДи Марцио: «Барселона» и «ПСЖ» согласовали трансфер Неймара
Детали перехода и сроки личного соглашения бразильца с каталонским клубом пока остаются неизвестными. Напомним, Неймар перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро. Ранее сообщалось, что парижане не отпустят футболиста в Испанию за меньшую сумму.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:27, Вашингтон
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Что касается игры, в первом тайме мы неплохо играли, могли забить, но пропустили две атаки соперника, и в итоге нам забили.
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Полиция пресекла драку со стрельбой на юго-востоке Москвы
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Подписчики высмеяли Рудковскую, «вытянувшуюся» до одного роста с двухметровым Киркоровым
Светская львица и продюсер Яна Рудковская озадачила подписчиков фотографией с Филиппом Киркоровым, на которой она одного роста с двухметровым певцом.
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Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 06:41
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Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
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Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за полгода добиться прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе.
РБК 16:55
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В Приамурье выявили новый очаг африканской чумы свиней
Российская газета 01:32
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Михаил Ефремов в новом трейлере заменил «Ангелов Чарли»
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Футбол
Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА
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«Если не пишется, не надо литературно мастурбировать»: интервью с Владимиром Сорокиным
Набоков вел, в общем, рутинную академическую жизнь: не сидел в тюрьме, не участвовал в войнах, не убивал никого, кроме бабочек.
Афиша Daily 08:55
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Руслан Рябошапка стал новым генпрокурором Украины
Верховная рада одобрила кандидатуру Руслана Рябошапки на должность генпрокурора Украины.
News.ru 18:02
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Французские СМИ сообщают о смерти комедийного актера Мишеля Омон.
Комсомольская правда 15:57
Здоровье
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Настоящая волна здоровья захлестнет Волгу и Оку. Лучшие врачи страны снова отправляются на теплоходе помогать больным детям.
РЕН ТВ 11:21
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Путин предложил повысить зарплату чиновникам в регионах
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Пользователи Reddit, работающие в сфере медицины, рассказали о самых странных и опасных заблуждениях своих пациентов.
РИА Новости 15:49
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Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Армия и оружие
Гиперзвуковая ракета «Циркон» будет испытана и сдана в срок
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» идут полным ходом и завершатся вовремя, 29 августа сообщил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов на пресс-конференции, состоявшейся на авиакосмическом салоне МАКС-2019.
Красная весна 15:59
Экономика
Компании разрешили включать в тариф затраты на покупку ТСО
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Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
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В ДТП BMW и Lamborghini в центре Москвы пострадали два человека
Две легковые машины столкнулись в центре Москвы на улице Большая Грузинская напротив Московского зоопарка, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
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Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
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В РФ вырос спрос на мощные автомобили
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