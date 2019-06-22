Футбол
Ди Франческо возглавил «Сампдорию»Soccer.ru 09:06
Пресс-служба "Сампдории" сообщает, что Эусебио Ди Франческо стал новым главным тренером команды, как это и ожидалось ранее.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:22, Вашингтон
Политика
Минтранс приостановит полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ
На территорию Российской Федерации уже с 8 июля текущего года будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний.
Обновлено в 11:23
Происшествия
В Москве трое детей выпали с аттракциона
Обновлено в 07:06
Политика
Кафе в Грузии взвинтили цены для россиян
Сразу несколько заведений общепита в Грузии взвинтили цены для своих российских посетителей.
Обновлено в 11:02
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию на Гран-при Франции
В Франции на трассе "Поль Рикар" завершилась квалификация Формулы-1, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:42
Космос
Демон с Нибиру показал оскал: не горит в атмосфере Земли – ученые встревожены появлением наследника Звезды смерти
Уфологи сделали новые снимки марсианского демона, который смог беспрепятственно пересечь атмосферу Земли и не сгорел, передает "Российский Диалог" со ссылкой на Vista.
Обновлено в 08:00
Политика
На журналистов «России 24» напали в Тбилиси
В Тбилиси съемочная группа телеканала "Россия 24" подверглась нападению националистов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Происшествия
Вандалы повредили около 40 могил на кладбище в Удмуртии
Вандалами было осквернено около 40 могил. Уточняется, что воинских захоронений среди повреждённых не было, это обычное деревенское кладбище.
Обновлено в 11:52
Наука
Новые исследования показывают ледяную Гренландию в будущем
Если концентрации парниковых газов останутся на нынешнем пути, таяние льда из одной только Гренландии может способствовать повышению уровня Мирового океана на 7 метров к 3000 году, что отправит под воду многие города.
Обновлено 19 июня в 15:30
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Обновлено 20 июня в 15:23
Гаджеты
Эксперты рассказали, как правильно заряжать смартфон
Эксперты рассказали, как извлечь максимум параметров из батареи мобильного устройства, которые заложены в него производителем.
Обновлено в 10:33
Политика
Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной экс-главы Кипра
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Кипра Димитриса Христофиаса.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Российского певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в авиакомпании.
Обновлено в 06:59
Общество
Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда
Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Экономика
Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%
В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.
Обновлено в 08:39
Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Спорт
Дина Аверина завоевала золото Европейских игр в многоборье
Обновлено в 11:50
Общество
В Минобороны раскрыли потери Советской армии при освобождении Польши
Более 477 тысяч советских военных погибли при освобождении Польши в 1944-1945 годах, рассказал начальник Центрального архива Минобороны Игорь Пермяков в эфире радио "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:00
Политика
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Дерипаска дополнил иск к минфину США об отмене санкций
Российский миллиардер Олег Дерипаска дополнил свой иск к минфину США и министру Стивену Мнучину об исключении своего имени из санкционного списка.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
Сирийская армия сбила беспилотник террористов
Обновлено в 10:10
Происшествия
В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия
Массовая драка призывников в Татарстане попала на видео
Обновлено в 08:49
Общество
В память о погибших воинах в поселке Поныри возвели часовню
Обновлено в 09:29
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекратят
Накануне, 21 июня, указ о запрете полетов в Грузию для российских перевозчиков с 8 июля подписал президент Владимир Путин.
Обновлено в 10:27
Футбол
Алексис Санчес вывел Чили в плей-офф Кубка Америки
В матче второго тура Кубка Америки чилийские футболисты встречались с командой Эквадора и одержали минимальную победу.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
Трамп: в случае войны Иран столкнется с невиданными разрушениями
Дональд Трамп считает, что в случае войны с США Иран столкнется с "невиданными доселе разрушениями".
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажа
Вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа, у которой пока даже нет названия, сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.
Обновлено в 05:43
Здоровье
Врачи рассказали, как диагностировать цирроз печени по глазам
Эксперты рассказывают, что о циррозе печени говорят желтые пятна на глазах. Медики порой даже шутят: «По глазам видно, что цирроз».
Обновлено в 05:50