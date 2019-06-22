Футбол

Ди Франческо возглавил «Сампдорию»Soccer.ru 09:06

Пресс-служба "Сампдории" сообщает, что Эусебио Ди Франческо стал новым главным тренером команды, как это и ожидалось ранее.
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«Сампдория» объявила о назначении Ди Франческо на пост главного тренера

Sport24.ru09:56

Экс-тренер «Ромы» Ди Франческо возглавил «Сампдорию»

Sports.ru09:04

Ди Франческо возглавил «Сампдорию»

Матч ТВ09:52

Ди Франческо возглавил «Сампдорию»

РИА Новости09:51

Ди Франческо возглавил «Сампдорию»

Чемпионат09:14

Ди Франческо стал новым главным тренером «Сампдории»

Советский спорт09:28

Ди Франческо стал главным тренером «Сампдории»

Спорт-Экспресс09:01
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Политика

Минтранс приостановит полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ

На территорию Российской Федерации уже с 8 июля текущего года будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний.
Обновлено в 11:23
Происшествия

В Москве трое детей выпали с аттракциона

Обновлено в 07:06
Политика

Кафе в Грузии взвинтили цены для россиян

Сразу несколько заведений общепита в Грузии взвинтили цены для своих российских посетителей.
Обновлено в 11:02
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию на Гран-при Франции

В Франции на трассе "Поль Рикар" завершилась квалификация Формулы-1, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:42
Космос

Демон с Нибиру показал оскал: не горит в атмосфере Земли – ученые встревожены появлением наследника Звезды смерти

Уфологи сделали новые снимки марсианского демона, который смог беспрепятственно пересечь атмосферу Земли и не сгорел, передает "Российский Диалог" со ссылкой на Vista.
Обновлено в 08:00
Политика

На журналистов «России 24» напали в Тбилиси

В Тбилиси съемочная группа телеканала "Россия 24" подверглась нападению националистов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Происшествия

Вандалы повредили около 40 могил на кладбище в Удмуртии

Вандалами было осквернено около 40 могил. Уточняется, что воинских захоронений среди повреждённых не было, это обычное деревенское кладбище.
Обновлено в 11:52
Наука

Новые исследования показывают ледяную Гренландию в будущем

Если концентрации парниковых газов останутся на нынешнем пути, таяние льда из одной только Гренландии может способствовать повышению уровня Мирового океана на 7 метров к 3000 году, что отправит под воду многие города.
Обновлено 19 июня в 15:30
Авто

Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Обновлено 20 июня в 15:23
Гаджеты

Эксперты рассказали, как правильно заряжать смартфон

Эксперты рассказали, как извлечь максимум параметров из батареи мобильного устройства, которые заложены в него производителем.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Лидер группы System of a Down выступил в поддержку сестер Хачатурян

Обновлено в 11:57
Политика

Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной экс-главы Кипра

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Кипра Димитриса Христофиаса.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Сергея Пенкина не пустили в самолет

Российского певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в авиакомпании.
Обновлено в 06:59
Общество

Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда

Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Экономика

Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%

В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.
Обновлено в 08:39
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Зеленский призвал предотвратить новые войны

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Спорт

Дина Аверина завоевала золото Европейских игр в многоборье

Обновлено в 11:50
Общество

В Минобороны раскрыли потери Советской армии при освобождении Польши

Более 477 тысяч советских военных погибли при освобождении Польши в 1944-1945 годах, рассказал начальник Центрального архива Минобороны Игорь Пермяков в эфире радио "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:00
Политика

Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

Обновлено вчера в 21:13
Политика

Дерипаска дополнил иск к минфину США об отмене санкций

Российский миллиардер Олег Дерипаска дополнил свой иск к минфину США и министру Стивену Мнучину об исключении своего имени из санкционного списка.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие

Сирийская армия сбила беспилотник террористов

Обновлено в 10:10
Происшествия

В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»

Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

Массовая драка призывников в Татарстане попала на видео

Обновлено в 08:49
Общество

В память о погибших воинах в поселке Поныри возвели часовню

Обновлено в 09:29
Политика

Авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекратят

Накануне, 21 июня, указ о запрете полетов в Грузию для российских перевозчиков с 8 июля подписал президент Владимир Путин.
Обновлено в 10:27
Футбол

Алексис Санчес вывел Чили в плей-офф Кубка Америки

В матче второго тура Кубка Америки чилийские футболисты встречались с командой Эквадора и одержали минимальную победу.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие

Трамп: в случае войны Иран столкнется с невиданными разрушениями

Дональд Трамп считает, что в случае войны с США Иран столкнется с "невиданными доселе разрушениями".
Обновлено в 00:50
Армия и оружие

Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажа

Вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа, у которой пока даже нет названия, сообщает телеканал "Звезда".
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Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.
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Врачи рассказали, как диагностировать цирроз печени по глазам

Эксперты рассказывают, что о циррозе печени говорят желтые пятна на глазах. Медики порой даже шутят: «По глазам видно, что цирроз».
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Эусебио Ди Франческо
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Итальянский футболист и тренер.
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Сампдория
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Генуя. Клуб был создан в 1946 году путём объединения двух футбольных команд: «Андреа Дориа» и «Сампьердаренезе», первая из которых была создана в 1927 году, а вторая появилась в 1891 году. В настоящее время «Сампдория» выступает в итальянской Серии А. Клубные цвета - голубой, белый, красный и чёрный. Домашний стадион клуба - «Луиджи Феррарис» - вмещает 35 536 зрителей. На этом стадионе выступает и другой генуэзский клуб, «Дженоа». Встречи между этими двумя командами получили название «Фонарное дерби», название которого произошло от генуэзского маяка.
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