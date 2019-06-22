Футбол
Ди Франческо стал тренером «Сампдории»Metaratings 10:18
«Сампдория» объявила о назначении Эусебио Ди Франческо главным тренером команды. 49-летний специалист подписал с клубом контракт на три года. Ди Франческо был отправлен в отставку после вылета «Ромы» из Лиги чемпионов.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:01, Вашингтон
Футбол
Владимир Федотов: «Присутствие Черчесова на матче должно окрылять футболистов»
Сегодня на игре присутствовал Станислав Саламович. Я был футболистом, думаю, это должно окрылять.
Обновлено в 16:09
Культура
Машков рассказал о попытках «совместить актера с куклой»
Артист руководит театром Олега Табакова. Сейчас там готовят пьесу, в которой попытаются совместить драматического актера с куклой.
Обновлено в 11:52
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Политика
Саакашвили назвал россиян слишком наглыми
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил россиян в «наглости», дошедшей до крайней степени.
Обновлено в 18:58
Общество
Breitbart (США): опросы скрывают неприятие обществом идеологии трансгендерности (Breitbart)
Голоса 1 тысячи 295 участников опроса распределились на 49% и 51%, соответственно.
Обновлено в 17:51
Происшествия
Пассажирский теплоход загорелся на Волге
Обновлено в 18:42
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Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
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Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
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Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено в 17:41
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В Тверской области катер врезался в берег
Обновлено в 17:08
Общество
Конгресс-центр готов принять международный саммит GMIS-2019
Конгресс-центр станет основной площадкой для проведения Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS), который пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля этого года.
Обновлено в 03:53
Общество
МВД предложило без суда ограничивать действия водительских прав
В качестве примера приводятся судебные приставы, которые имеют право во внесудебном порядке ограничивать действие водительских прав за непогашенные задолженности.
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В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ
Обновлено в 18:03
Кино
Сокуров-продакшн: как студенты из Нальчика изменили наше кино
Обновлено в 17:01
Общество
Во Франции прошла 32-я акция «жёлтых жилетов»
Обновлено в 17:27
Гаджеты
Тысячи людей получили карты Apple для тестирования
До недавнего времени Apple Card тестировали ограниченное количество людей.
Обновлено в 07:34
Общество
Японские авиакомпании изменили маршруты из-за извержения на Курилах
Авиакомпании Японии изменили маршруты своих полетов в связи с извержением вулкана Райкоке на Курильских островах, сообщает NHK.
Обновлено в 11:30
Космос
NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни
На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о планах на квартиру отца
Бари Алибасов-младший, сын продюсера Бари Алибасова, пообещал, что оставит отцу квартиру.
Обновлено в 16:54
Общество
Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня: все разрешится в нашу пользу
Во второй половине недели в вашей жизни произойдет событие, которое принесет с собой стресс и проблемы с нервной системой.
Обновлено в 02:12
Игры
Создатели Chivalry 2 объяснили, почему сиквел стал эксклюзивом Epic Games Store
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
Трамп не отменял авиаудар по Ирану
После инцидента президент США Дональд Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, но в итоге операция была отменена «за 10 минут до старта».
Обновлено в 19:53
Музыка
Музыканты потребовали 100 млн у Universal Music Group из‐за пожара
Истцы требуют более 100 миллионов долларов в качестве возмещения убытков.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
США по указу Трампа провели кибератаку на ракетные системы Ирана
Президент США Дональд Трамп одобрил кибератаку на иранские компьютерные системы по управлению запуском ракет после того, как Тегеран сбил американский беспилотник, пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Обновлено в 19:08
Политика
В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет
В ливийском Триполи в ходе столкновений между сторонниками Хафтара и центрального правительства сгорел украинский самолет АН-124, который принадлежал ливийской компании, сообщил в Facebook украинский авиаэксперт Виталий Трубников.
Обновлено в 09:58
Общество
Жители Камчатки смогут высказаться по проекту хранилища сжиженного газа «НОВАТЭКа»
Как сообщало ИА «Кам 24», ПАО «НОВАТЭК» планирует построить в бухте Бечевинская на восточном побережье Камчатки хранилище сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 06:35
Космос
Демон с Нибиру показал оскал: не горит в атмосфере Земли – ученые встревожены появлением наследника Звезды смерти
Уфологи сделали новые снимки марсианского демона, который смог беспрепятственно пересечь атмосферу Земли и не сгорел, передает "Российский Диалог" со ссылкой на Vista.
Обновлено в 08:00
Политика
Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49