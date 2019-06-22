Футбол

Ди Франческо стал тренером «Сампдории»Metaratings 10:18

«Сампдория» объявила о назначении Эусебио Ди Франческо главным тренером команды. 49-летний специалист подписал с клубом контракт на три года. Ди Франческо был отправлен в отставку после вылета «Ромы» из Лиги чемпионов.
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«Сампдория» объявила о назначении Ди Франческо на пост главного тренера

Sport24.ru09:56

Ди Франческо стал новым главным тренером «Сампдории»

Советский спорт09:28

Ди Франческо возглавил «Сампдорию»

РИА Новости09:51

Ди Франческо возглавил «Сампдорию»

Матч ТВ09:52

Ди Франческо возглавил «Сампдорию»

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Экс-тренер «Ромы» Ди Франческо возглавил «Сампдорию»

Sports.ru09:04

Ди Франческо стал главным тренером «Сампдории»

Спорт-Экспресс09:01
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