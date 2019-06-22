Футбол
Ди Франческо стал тренером «Сампдории»Metaratings 10:18
«Сампдория» объявила о назначении Эусебио Ди Франческо главным тренером команды. 49-летний специалист подписал с клубом контракт на три года. Ди Франческо был отправлен в отставку после вылета «Ромы» из Лиги чемпионов.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:58, Вашингтон
Армия и оружие
Иранские военные показали сбитый американский беспилотник
Обновлено вчера в 07:30
Спорт
Россия лидирует в медальном зачете Европейских игр
Обновлено в 15:28
Происшествия
В Петербурге пес спас новорожденную девочку
В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено в 15:38
Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.
Обновлено в 05:43
Политика
В Грузии прокомментировали решение России о запрете авиасообщения
Грузинское руководство детально изучает решение российских властей о временной приостановке прямого авиасообщения между странами, заявил РИА Новости спецпредставитель премьера Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Объявился владелец «8,5 миллиардов полковника Захарченко»
13 ЛЕТ ЗА ФЕЙК-ПИАР (ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ) Напомним, что 10 июня Пресненский суд приговорил бывшего полковника к 13 годам строгого режима и штрафу почти 118 миллионов рублей.
Обновлено в 14:57
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин признался, что был влюблен в Ларису Копенкину
Женщина была на 28 лет старше его.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией
Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.
Обновлено в 13:36
Наука
Шимпанзе впервые застали за поеданием пресноводных крабов
Ученые зарегистрировали в джунглях Гвинеи первый случай поедания шимпанзе пресноводных крабов, говорится в статье, опубликованной в Journal of Human Evolution.
Обновлено 20 июня в 11:04
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Автоспорт
Хэмилтон победил в квалификации Гран-при Франции, Квят стал 16-м
В Ле-Кастелле на автодроме "Поль Рикар" завершилась квалификация восьмого этапа чемпионата "Формулы-1" – Гран-при Франции.
Обновлено в 10:20
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено в 13:37
Экономика
В Москве обсудили российско-африканское инвестиционное сотрудничество
21 июня в Москве на экономической конференции "Россия - Африка", которая приурочена к Ежегодному собранию Афрэксимбанка и проходит при поддержке Фонда Росконгресс и Российского экспортного центра, состоялась панельная сессия, посвященная российско-африканскому инвестиционному сотрудничеству.
Обновлено вчера в 12:58
Политика
Трамп предложил сделать Иран «снова великим»
"Сделаем Иран снова великим", — заявил американский лидер. При этом ранее президент США объявил о подготовке новых санкций против Ирана.
Обновлено в 13:30
Авто
Volvo привезет фуру-мечту дальнобойщиков в РФ
Шведский автопроизводитель намерен начать поставки седельного тягача Volvo FH XXL в Россию уже этой осенью.
Обновлено в 03:54
Политика
Отец Дзюбы отреагировал на мат сына на «Прямой линии» с Путиным
Отец нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы Сергей высказался о мате сына во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:40
Футбол
«Ювентус» продлил контракт с Бентанкуром до 2024 года
Обновлено в 12:06
Общество
Акция «Звезда памяти» прошла в Таджикистане
Акция "Звезда памяти" прошла на кладбищах Душанбе и других городах Таджикистана в субботу.
Обновлено в 16:26
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче
Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10
Политика
Протестующие в Грузии провели новую акцию в Тбилиси
Протестующие в Грузии провели новую акцию возле здания парламента в Тбилиси.
Обновлено в 12:28
Происшествия
В парке «Сокольники» трое детей упали с аттракциона
Трое детей пострадали в парке «Сокольники» в Москве при падении с аттракциона.
Обновлено в 05:46
Политика
Грузию призвали извиниться за атаку на российских депутатов
Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Александр Брод призвал власти Грузии извиниться перед Россией за недружественный прием депутатов.
Обновлено в 15:06
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников
Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
Обновлено в 10:40
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Армия и оружие
Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 14:00
Игры
Новый тизер мега-мода Beyond Skyrim
Команда моддеров Beyond Skyrim опубликовала к E3 2019 новый трейлер своего проекта по добавлению других регионов Тамриэля в Skyrim.
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов попросил у Путина здание под театр
Обновлено вчера в 09:11