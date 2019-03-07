Футбол

Ди Франческо покинул пост главного тренера «Ромы»Матч ТВ 12:23

Порту — Рома
3 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Драган»
15′
Николо Дзаньоло
Эктор Эррера
18′
Тикиньо Соарес
26′
37′
Даниэле Де Росси
Данилу Перейра
45′+2′
45′+4′
Даниэле Де Росси
Лоренцо Пеллегрини
Мусса Марега
52′
55′
Рик Карсдорп
55′
Рик Карсдорп
Алессандро Флоренци
Пепе
58′
58′
Эдин Джеко
Хесус Корона
Ясин Браими
69′
77′
Иван Маркано
Бриан Кристанте
Тикиньо Соарес
Фернандо Андраде
78′
81′
Лоренцо Пеллегрини
Отавио
Эрнани Фортеш
94′
96′
Лоренцо Пеллегрини
Патрик Шик
Эдер Милитао
Макси Перейра
103′
116′
Алессандро Флоренци
Алекс Теллес
117′
Алекс Теллес
118′
«Рома» официально объявила об отставке главного тренера Эусебио Ди Франческо. Накануне римский клуб проиграл «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) и вылетел из турнира. До этого команда в римском дерби крупно проиграла «Лацио» (0:3) в рамках чемпионата Италии.
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