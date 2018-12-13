Футбол
Ди Франческо: недопустимо, что «Виктория» смотрелась лучше «Ромы»
Ди Франческо: недопустимо, что «Виктория» смотрелась лучше «Ромы»Чемпионат22:25
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Доосан-Арена»
Давид Лимберски
|22′
|59′
Хавьер Пасторе
Николо Дзаньоло
Ян Коваржик
|62′
|68′
Дженгиз Ундер
Ян Копиц
Милан Петржела
|71′
Томаш Хоры
|72′
|75′
Давид Сантон
Алессандро Флоренци
|79′
Джастин Клюйверт
|80′
Стивен Нзонзи
Лука Пеллегрини
Алеш Чермак
Томас Горшава
|82′
Томаш Хоры
Якуб Ржезничек
|87′
|89′
Лука Пеллегрини
|90′+2′
Лука Пеллегрини
|38%
|Владение мячом
|62%
|73%
|Процент точных передач
|88%
|6
|Удары в сторону ворот
|4
|4
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|2
|3
|Офсайды
|2
|4
|Угловые
|3
|5
|Отборы
|3
|14
|Фолы
|17
|1
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|1
Виктория (Пльзень)
Расстановка 4‑5‑1
16
Хрушка
24
Гавел
2
Гейда
4
Губник
8
Лимберски
11
Петржела
6
Прохазка
7
Горшава
17
Грошовски
19
Коваржик
37
Ржезничек
83
Миранте
24
Флоренци
44
Манолас
15
Маркано
11
Коларов
17
Ундер
4
Кристанте
22
Дзаньоло
3
Пеллегрини
34
Клюйверт
14
Шик
Рома
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал поражение (1:2) от «Виктории Пльзень» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Чемпионат22:25
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