Футбол

Ди Франческо: недопустимо, что «Виктория» смотрелась лучше «Ромы»
Чемпионат
22:25

Виктория (Пльзень) — Рома
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Доосан-Арена»
Давид Лимберски
22′
59′
Хавьер Пасторе
Николо Дзаньоло
Ян Коваржик
62′
68′
Дженгиз Ундер
Ян Копиц
Милан Петржела
71′
Томаш Хоры
72′
75′
Давид Сантон
Алессандро Флоренци
79′
Джастин Клюйверт
80′
Стивен Нзонзи
Лука Пеллегрини
Алеш Чермак
Томас Горшава
82′
Томаш Хоры
Якуб Ржезничек
87′
89′
Лука Пеллегрини
90′+2′
Лука Пеллегрини
Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал поражение (1:2) от «Виктории Пльзень» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Чемпионат22:25

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Ди Франческо: недопустимо, что «Виктория» смотрелась лучше «Ромы»

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