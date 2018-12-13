Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо прокомментировал поражение в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Викторией Пльзень" (1:2).

Ди Франческо: недопустимо, что «Виктория» смотрелась лучше «Ромы»

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