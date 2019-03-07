Футбол

Ди Франческо не пришел на пресс-конференцию после поражения от «Порту»Бомбардир.ру вчера в 22:58

Порту — Рома
3 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Драган»
15′
Николо Дзаньоло
Эктор Эррера
18′
Тикиньо Соарес
26′
37′
Даниэле Де Росси
Данилу Перейра
45′+2′
45′+4′
Даниэле Де Росси
Лоренцо Пеллегрини
Мусса Марега
52′
55′
Рик Карсдорп
55′
Рик Карсдорп
Алессандро Флоренци
Пепе
58′
58′
Эдин Джеко
Хесус Корона
Ясин Браими
69′
77′
Иван Маркано
Бриан Кристанте
Тикиньо Соарес
Фернандо Андраде
78′
81′
Лоренцо Пеллегрини
Отавио
Эрнани Фортеш
94′
96′
Лоренцо Пеллегрини
Патрик Шик
Эдер Милитао
Макси Перейра
103′
116′
Алессандро Флоренци
Алекс Теллес
117′
Алекс Теллес
118′
Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо проигнорировал пресс-конференцию после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту».
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