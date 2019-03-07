Футбол
Ди Франческо не пришел на пресс-конференцию после поражения от «Порту»Бомбардир.ру вчера в 22:58
|15′
Николо Дзаньоло
Эктор Эррера
|18′
Тикиньо Соарес
|26′
|37′
Даниэле Де Росси
Данилу Перейра
|45′+2′
|45′+4′
Даниэле Де Росси
Лоренцо Пеллегрини
Мусса Марега
|52′
|55′
Рик Карсдорп
|55′
Рик Карсдорп
Алессандро Флоренци
Пепе
|58′
|58′
Эдин Джеко
Хесус Корона
Ясин Браими
|69′
|77′
Иван Маркано
Бриан Кристанте
Тикиньо Соарес
Фернандо Андраде
|78′
|81′
Лоренцо Пеллегрини
Отавио
Эрнани Фортеш
|94′
|96′
Лоренцо Пеллегрини
Патрик Шик
Эдер Милитао
Макси Перейра
|103′
|116′
Алессандро Флоренци
Алекс Теллес
|117′
Алекс Теллес
|118′
|59%
|Владение мячом
|41%
|82%
|Процент точных передач
|68%
|14
|Удары в сторону ворот
|7
|9
|Удары в створ ворот
|2
|–
|Сейвы вратарём
|6
|1
|Офсайды
|3
|10
|Угловые
|8
|13
|Отборы
|12
|19
|Фолы
|19
|4
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|–
Порту
Расстановка 4‑4‑2
1
Касильяс
2
Перейра
28
Фелипе
33
Пепе
13
Теллес
7
Эрнани
16
Эррера
22
Перейра
8
Браими
11
Марега
37
Фернандо
1
Ольсен
44
Манолас
5
Жезус
4
Кристанте
24
Флоренци
42
Нзонзи
14
Шик
11
Коларов
22
Дзаньоло
9
Джеко
8
Перотти
Рома
Расстановка 3‑4‑3
Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо проигнорировал пресс-конференцию после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту».
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Ди Франческо грозит штраф за неявку на послематчевую пресс-конференцию после вылета из ЛЧ
Sport24.ruвчера в 21:26
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