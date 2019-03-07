Ди Франческо не пришел на пресс-конференцию после поражения от «Порту»Бомбардир.ру вчера в 22:58

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо проигнорировал пресс-конференцию после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту».

Ди Франческо не пришел на пресс-конференцию после поражения от «Порту»

Общество Шнуров в стихах высмеял слова волгоградского депутата о «тунеядцах» Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только «тунеядцы и алкоголики».

Происшествия Экс-главу Нижнего Новгорода приговорили к 10 годам колонии Нижегородский районный суд в четверг, 7 марта, приговорил экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина к 10 годам колонии за в получение взятки в особо крупном размере, а также соучастие в похищении человека и пособничество в превышении должностных полномочий.

Общество МВД составило перечень опасных собак МВД РФ подготовило список потенциально опасных собак, в который предлагается внести 69 пород.

Общество Елизавета II сделала первый пост в Instagram Королева Великобритании Елизавета II впервые сделала пост в Instagram.

Политика Зеленский заявил о возбуждении против него уголовного дела Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что против него и его компании «Студия Квартал 95» ведется уголовное производство об отмывании денег.

Происшествия Полиция задержала заказчицу убийства подмосковного экс-замминистра «5 марта 2019 года предполагаемый убийца встретился с женщиной и сообщил, что совершил убийство, и в качестве доказательства предоставил инсценированные фотографии с изображением потерпевшего, после чего заказчица была задержана», — говорится на сайте СКР.

Транспорт Пробки в Москве достигли 10 баллов Ранее Центр организации дорожного движения призвал автомобилистов Москвы пользоваться общественным транспортом из-за пробок в преддверии 8 Марта.

Происшествия Разработчик «Новичка» сообщил о вызове на допрос в полицию Ученый Владимир Углев, известный как один из разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок», сообщил, что его вызвали на допрос в качестве подозреваемого по делу о краже.

Происшествия Российский полицейский избил графа и потомка Пушкина В Москве полицейский избил потомка поэта Александра Пушкина — графа Андрея Де Торби. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает РЕН ТВ.

Армия и оружие Минобороны согласовало серийные поставки Ми-28НМ в войска Министерство обороны и холдинг "Вертолеты России" согласовали цену на вертолет Ми-28НМ, готовится контракт, заявил замглавы военного ведомства Алексей Криворучко.

Политика Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.

Финансы Международные резервы России выросли на $2,3 млрд За неделю международные резервы России выросли на $2,3 млрд и на 1 марта составили $482,8 млрд против $480,5 млрд на 22 февраля.

Общество Первый канал вербовал подростков в наркокурьеры ради репортажа Сотрудники Первого канала притворились владельцами наркобизнеса и пригласили подростков на работу курьерами.

Общество Путин подписал указ о повышении пособий по уходу за детьми-инвалидами Владимир Путин подписал указ о повышении ежемесячных выплат гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

Политика Великобритания ужесточит правила выдачи визы инвестора Соединенное Королевство с апреля ужесточит правила выдачи визы инвестора.

Политика «Россияне окопались». Украинская журналистка рассказала о поездке в Крым Журналист украинского портала Страна.ua Олеся Медведева посетила Крым и оценила изменения, произошедшие на полуострове с момента присоединения к России.

Экономика Варданян назвал вымыслом данные об офшорной сети «Тройки» Материалы Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) об инвесткомпании «Тройка Диалог» содержат «вырванную из контекста информацию, интерпретации и вымысел», заявил бывший глава компании Рубен Варданян.

Армия и оружие В ДНР заявили, что силовики ведут обстрел Горловки Украинские силовики ведут обстрел окраин подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, заявил в четверг журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Общество Умер научный руководитель НИИ имени Семашко Олег Щепин Научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Семашко Олег Щепин скончался на 87-м году жизни, сообщается на сайте министерства здравоохранения России.

Политика Принят закон об оскорблении госсимволов России Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о блокировке публикуемых в интернете материалов, оскорбляющих общество, власть и государственные символы России, сообщается на сайте нижней палаты парламента в четверг, 7 марта.

Политика В МИД подтвердили задержание граждан США в Новороссийске Несколько граждан США были задержаны в Новороссийске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопросы СМИ.