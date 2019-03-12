Футбол
Ди Франческо может возглавить «Фиорентину»Sportbox.RU 07:44
Бывший главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо может возглавить «Фиорентину». По информации источника, он является приоритетным кандидатом на этот пост в флорентийском клубе.
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Политика
Европарламент призвал остановить «Северный поток — 2»
Европарламент проголосовал за резолюцию о политических отношениях Брюсселя и Москвы, в которой содержится предложение остановить "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Краснодаре горит склад с полиэтиленом
В Краснодаре загорелся склад с полиэтиленовой и бумажной тарой. Об этом сообщает РИА "Новости". Площадь пожара составляет 600 кв. м.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Арашукова временно отстранили от должности сенатора
В пресс-службе Совета Федерации позднее сообщили о поступлении копии постановления Басманного суда о том, что Арашуков временно отстранен от должности сенатора, передает «РИА Новости».
Обновлено в 10:32
Происшествия
Заключенный владимирской колонии покончил с собой
Обновлено в 12:12
Политика
Транзит российского газа через Болгарию в Турцию остановят с 2020 года
С 1 января 2020 года Болгария перестанет быть транзитером российского газа в Турцию по Трансбалканскому коридору.
Обновлено в 05:30
Происшествия
СК ведет обыски в компании «Сфера Джет»
Следователи СК проводят обыски в компании "Сфера джет" по уголовному делу о неуплате таможенных платежей при ввозе в Россию самолетов бизнес-авиации.
Обновлено в 09:32
Политика
Девять стран закрыли воздушное пространство для Boeing 737 MAX
Министр транспорта, инноваций и технологий Австрии Норберт Хофер распорядился закрыть австрийское воздушное пространство для пролета лайнеров Boeing 737 MAX 8 после катастрофы самолета Ethiopian Airlines.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Психолог и первоклассник подрались в школе в Москве
Обновлено в 07:11
Происшествия
Полицейские проводят обыски на рынке «Фуд сити»
На рынке "Фуд сити" на Калужском шоссе сотрудники правоохранительных органов проводят обыски, передает "Интерфакс".
Обновлено в 02:05
Происшествия
Мать брошенной в квартире в Подмосковье девочки допросили
Мать девочки, брошенной в квартире в Подмосковье, рассказала на допросе, что оставила ребенка на сутки из-за работы, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 10:28
Транспорт
В ЦОДД предупредили московских автомобилистов о «катке на дорогах»
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил московских автомобилистов об образовавшемся после снегопада в столице «катке на дорогах».
Обновлено в 12:24
Происшествия
«Похоронивший» Путина в Набережных Челнах арестован на 28 суток
Городской суд Набережных Челнов арестовал «похоронившего» президента России Владимира Путина активиста.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Пентагон попросил $2,6 млрд на разработку гиперзвукового оружия
Еще $3,7 млрд военные хотят потратить на разработку беспилотных аппаратов, которые «повысят свободу маневрирования и летальности».
Обновлено в 12:57
Политика
Гуаидо заподозрили в причастности к атаке на энергосистему Венесуэлы
Как сообщает генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб, власти начали расследование о причастности Гуаидо к атаке на национальную энергосистему.
Обновлено в 12:23
Политика
«Проект» сообщил о новой волне отставок губернаторов
В ближайшее время президент РФ начнет новый цикл отставок губернаторов.
Обновлено в 11:41
Общество
Минздрав решил вывести табак из легальной торговли
Документ предусматривает полное исчезновение табака с рынка после 2050 года.
Обновлено в 08:21
Политика
В штабе Порошенко рассказали, сколько он пьет
Представитель избирательного штаба президента Украины Петра Порошенко Олег Медведев прокомментировал в эфире телеканала ZIK сообщения о том, что глава государства страдает от алкоголизма.
Обновлено в 07:41
Футбол
Нападающий «Краснодара» объяснил причины перевода в фарм-клуб
Форвард "Краснодара" Иван Игнатьев рассказал о причинах его перевода в фарм-клуб в начале марта, передает RT.
Обновлено в 12:03
Экономика
«Ростелеком» договорился о покупке 100% Tele2
«Ростелеком» согласовал условия консолидации 100% оператора Tele2, стороны обсуждают технические моменты, сообщил журналистам президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
Эстонская разведка рассматривает Россию как угрозу безопасности страны
Эстония рассматривает Россию как потенциальную угрозу своей безопасности и безопасности всего региона стран Балтии.
Обновлено в 10:03
Политика
Россия направила Украине ноту из-за нарушения договора о дружбе
Российский МИД направил Украине ноту, перечислив нарушения Киевом договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Ростовчанин отсудил 1 млн рублей за расплавленный солнцем Lexus
Житель Ростова-на-Дону Тимур Кация отсудил у торгового комплекса более одного миллиона рублей за расплавленный солнцем дорогостоящий внедорожник Lexus RX.
Обновлено в 06:36
Космос
«Роскосмос» показал на видео самый мощный в мире ракетный двигатель
В интернете появился видеоролик, посвященный самому мощному в мире ракетному двигателю.
Обновлено в 10:12
Экономика
Проект закона о доплатах к пенсиям рассмотрят в Госдуме
Сегодня на заседании Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о доплатах к пенсиям, которые не достигают регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Оскорбившего бедных пенсионеров депутата из Волгограда исключат из «Единой России»
Обновлено в 12:57
Транспорт
Глава ГИБДД поддержал введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч
В ГИБДД выступили в поддержку снижения с 20 до 10 км/ч порога превышения скорости автомобиля, за который может быть выписан штраф.
Обновлено в 08:34