Футбол
Наставник "Ромы" Эусебио ди Франческо прокомментировал поражение от чешской "Виктории" (1:2) в матче Лиги чемпионов.
Евро-футбол.ру01:15
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Футбол
Реал — ЦСКА 0:3
Московский ЦСКА сыграет с мадридским «Реалом» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 12 декабря в Мадриде.
Обновлено вчера в 02:13
Футбол
Шахтер — Лион 1:1
Травмированы в том числе Кевин де Брюйне, Серхио Агуэро и Давид Сильва, который, кстати, и вырвал победу в первом матче в Зинсхайме на 87-й минуте.
Обновлено вчера в 07:32
Футбол
Японец из «Гронингена» Доан может перейти в ЦСКА
ЦСКА интересуется полузащитником голландского «Гронингена» Рицу Доаном. Армейцы намерены приобрести японца зимой.
Обновлено вчера в 17:17
Футбол
Полузащитник «Валенсии» Гедеш пропустит около двух месяцев
Полузащитнику «Валенсии» Гонсалу Гедешу в пятницу будет сделана операция по удалению грыжи.
Обновлено в 00:58
Футбол
Роберт Левандовски: Мы можем играть еще лучше, у нас большой потенциал
Наша позиционная игра была не очень хороша. Мы должны продолжить усердно работать.
Обновлено вчера в 19:41
Футбол
Египет хочет провести Кубок Африки-2019 вместо Камеруна
Министр спорта Египта Ашраф Собхи отметил, что его страна готова принять Кубок Африки 2019 года вместо Камеруна.
Обновлено в 00:43
Футбол
Жоэль Матип выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы
Камерунский защитник футбольного клуба "Ливерпуль" Жоэль Матип сломал ключицу, он будет прооперирован и пропустит до шести недель, сообщается на официальном сайте английской команды.
Обновлено вчера в 13:27
Футбол
Кононов: «Спартаку» предстоит сыграть с «Вильярреалом» финал группы
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне встречи заключительного тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Вильярреала" отметил важность поединка.
Обновлено вчера в 12:44
Футбол
Еще два матча чемпионата Франции перенесены из-за протестов в стране
Матчи 18-го тура чемпионата Франции "Нант" - "Монпелье" и "Ницца" - "Сент-Этьен" перенесены по соображениям безопасности из-за акций протестов "желтых жилетов", сообщается на сайте Профессиональной французской футбольной лиги.
Обновлено вчера в 10:06
Футбол
«Зенит» требует у «Милана» 35 млн евро за Паредеса
Обновлено вчера в 11:59
Футбол
«Спартак» опроверг информацию о задержании футболиста на таможне
Обновлено вчера в 11:01
Футбол
«Аль-Айн» из ОАЭ вышел в четвертьфинал клубного ЧМ
Клуб из ОАЭ "Аль-Айн" обыграл новозеландский "Тим Веллингтон" в предварительном раунде клубного чемпионата мира.
Обновлено вчера в 13:23
Футбол
Джикия обратился к Мамаеву и Кокорину
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия записал видеообращение к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 00:32
Футбол
Михаил Кержаков: «„Зенит“ выйдет на поле, чтобы победить»
Зенит завтра выйдет на поле, чтобы победить.
Обновлено вчера в 15:34
Футбол
Бабаев рассказал, почему ЦСКА отказался от участия в январском турнире в Катаре
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:0) рассказал, почему столичный клуб отказался от участия в предсезонном турнире в Катаре.
Обновлено вчера в 19:53