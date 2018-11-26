Футбол

Ди Франческо: Пеллегрини из-за травмы не сможет сыграть с «Реалом»
LiveSport.ru
14:34

Рома — Реал
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Стадио Олимпико»
Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо рассказал о состоянии команды накануне матча с «Реалом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В первом матче в Мадриде "Реал" победил со счетом 3:0.
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Ди Франческо: «Сейчас болен не только „Реал“, но и „Рома“»

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Ди Франческо: Пеллегрини из-за травмы не сможет сыграть с «Реалом»

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Бомбардир.ру08:09
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