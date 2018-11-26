Футбол
Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо рассказал о состоянии команды накануне матча с «Реалом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В первом матче в Мадриде "Реал" победил со счетом 3:0.
LiveSport.ru14:34
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Футбол
Нужна только «Виктория»: ЦСКА может досрочно обеспечить себе евровесну
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Футбол
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Пике оштрафован на 48 тысяч евро за вождение без прав
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«Барселона» платит игрокам самые большие зарплаты в мире
Футбольный клуб "Барселона" – первая в истории спортивная команда, средняя зарплата игроков в которой превысила 10 млн фунтов (11,3 млн евро).
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