Политика

Дезинформацию об окружении Путина готовят США и БританияГазета.Ru 09:01

Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости". По его словам, фейковая информация также готовится о руководстве Минобороны России.
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США и Британия готовят фейки об окружении Путина, сообщил источник

Американские и британские спецслужбы готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина и руководстве Минобороны, которую планируется использовать для обоснования новых антироссийских санкций, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.
РИА Новости08:51

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СМИ: США и Британия готовят фейки об окружении Путина

URA.Ru09:25

Стало известно о подготовке фейков западными спецслужбами об окружении Путина

Lenta.ru08:55

СМИ сообщают о подготовке спецслужбами США и Британии фейковых данных об окружении Путина

Говорит Москва09:01

Дезинформацию об окружении Путина готовят США и Британия

Газета.Ru09:01

Источник рассказал о подготовке западными спецслужбами фейка о руководстве РФ

Известия08:59

«РИА Новости» рассказало, что западные спецслужбы готовят фейк об окружении Путина

Коммерсантъ09:33

США и Британия готовят фейки об окружении Путина, сообщил источник

РИА Новости08:51
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Общество

Выборы в Мосгордуму: согласованы митинги 20 и 21 июля

Правительство Москвы согласовало проведение в выходные 20 и 21 июля двух митингов на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 10:36
Спорт

Российские гимнастки выиграли золото Универсиады в упражнении с мячами

Ранее гимнастка Селезнёва выиграла золото Универсиады в упражнениях с обручем.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве стюардессы

Подмосковный суд принял решение об аресте мужчины, который обвиняется в убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес

Продюсер Шатунова рассказал о состоянии певца после операции

Солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову предстоит еще одна операция, рассказал РИА Новости продюсер коллектива Андрей Разин.
Обновлено вчера в 04:34
Здоровье

НКО предлагают новые форматы работы с медучреждениями

На мероприятии обсуждалось, каким образом некоммерческие организации могут участвовать в работе медучреждений.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес

Максим Виторган подтвердил роман с Нино Нинидзе

На этой неделе российские СМИ взорвала новость о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе.
Обновлено в 05:06
Теннис

Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Политика

Британия и Канада создадут глобальную коалицию по свободе СМИ

О создании глобальной коалиции по свободе СМИ объявили главы МИД Великобритании и Канады Джереми Хант и Христя Фриланд.
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес

Дэвид Бекхэм вывел в свет пожилую маму

Маме Дэвида Бекхэма в этом году исполняется 70 лет.
Обновлено в 10:46
Экономика

Эксперты прогнозируют снижение цен на аккумуляторы для электромобилей

Эксперты прогнозируют, что в 2022 году цены аккумуляторы для электрических транспортных средств снизятся на 45,7% по сравнению с 2018 годом.
Обновлено в 07:25
Гаджеты

Intel завалит покупателей рекламой вместо снижения цен на процессоры

По мнению журналиста, ожидать снижения стоимости «железа» от Intel, которое могло бы сократить разрыв в ценовой политике двух конкурирующих компаний, не стоит.
Обновлено в 10:21
Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 10:59
Политика

Зеленский назначил нового главу Херсонской областной администрации

Президент Украины Владимир Зеленский представил жителям Херсонской области нового главу областной администрации Юрия Гусева.
Обновлено в 09:51
Общество

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
Обновлено в 08:07
Наука

Мороженое на завтрак улучшает работу головного мозга

Обновлено 10 июля в 09:11
Экономика

Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода

Траты россиян на продукты питания во втором квартале 2019 года составили 38,9 процента — это на 0,7 процента больше, чем годом ранее.
Обновлено в 09:34
Футбол

«Рубин» объявил о подписании Старфельта

Бывший защитник «Гетеборга» Карл Старфельт официально стал игроком казанского «Рубина».
Обновлено в 09:30
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Хоккей

Жена Овечкина выложила фото с хоккеистом с яхты на отпуске в Италии

Обновлено в 09:25
Армия и оружие

Жители Донецка сообщили о начале боя в направлении Песок

Обновлено в 04:31
Происшествия

В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих

"На 112-м км трассы Р-240 Уфа - Оренбург водитель, управляя грузовой [машиной] Volvo с полуприцепом-цементовозом без груза, совершил наезд на стоящий у правого края дороги автомобиль УАЗ дорожной службы", - сообщили в ведомстве, отметив, что затем машина сбила пятерых дорожных рабочих.
Обновлено в 09:23
Политика

Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
Обновлено в 04:34
Автоспорт

Гран-при Великобритании. Боттас выиграл квалификацию

На трассе в Сильвестоуне проходит десятый этап Формулы-1 Гран-при Великобритании.
Обновлено в 10:16
Общество

Гонконгская полиция призвала протестующих прекратить насилие

Полиция Гонконга после столкновений с протестующими в субботу призывает многочисленных участников протестов прекратить насильственные действия и разойтись, чтобы избежать ухудшения ситуации, говорится в заявлении на сайте полиции.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки

6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Под Энгельсом на территории мясокомбината застрелен охранник

Сегодня ночью на территории мясокомбината "Агротэк" в селе Генеральское Энгельсского района Саратовской области совершено убийство.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие

Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Вильнюса

К 75-й годовщине освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков Министерство обороны РФ опубликовало ряд ранее засекреченных документов из фондов Центрального архива ведомства.
Обновлено в 04:30
Здоровье

Сколько часов сна нужно человеку, рассказал сомнолог

Врач-сомнолог Александр Пальман рассказал сколько часов сна нужно человеку, сообщает RT.
Обновлено в 02:47
Политика

Мэр Днепра поделился, почему Зеленский проедет по мосту на КамАЗе

Обновлено в 00:22
Происшествия

В Уфе задержаны трое по подозрению в нападении на полицейского

В Уфе задержаны три человека по подозрению в нападении на полицейского и хищении его оружия. Все они доставлены в отдел полиции.
Обновлено в 05:00
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