Политика
Дезинформацию об окружении Путина готовят США и БританияГазета.Ru 09:01
Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости". По его словам, фейковая информация также готовится о руководстве Минобороны России.
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с чего всё началось
Американские и британские спецслужбы готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина и руководстве Минобороны, которую планируется использовать для обоснования новых антироссийских санкций, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.РИА Новости08:51
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