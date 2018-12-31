Происшествия
В Магнитогорске из-под завалов извлекли тело погибшего
В Магнитогорске из-под завалов извлекли тело погибшегоНТВ31.12.18 в 13:35
В МЧС сообщили о ходе поисково-спасательной операции на месте обрушения подъезда в Магнитогорске, где утром прогремел взрыв. Сообщение пресс-службы МЧС РФ: «Из-под завалов извлекли тело одного погибшего». Общее подтвержденное число погибших составляет 4 человека, уточнили в МЧС.
НТВ31.12.18 в 13:35
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Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.
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Происшествия
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Число жертв взрыва в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске выросло до 20. Об этом сообщили в оперативном штабе МЧС, передает ТАСС.
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В Донецке подорвали опору железнодорожного моста
"В Пролетарском районе Донецка, на перегоне Чумаково-Ларино, 27 километр, неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь", — рассказали в пресс-службе.
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Несколько человек погибли в результате железнодорожной аварии на мосту, соединяющем острова Фюн и Зеландия через пролив Большой Бельт.
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Происшествия
В Магнитогорске из-под завалов извлекли тело погибшего
Сообщение пресс-службы МЧС РФ: «Из-под завалов извлекли тело одного погибшего».
Обновлено 31.12.18 в 13:35
Происшествия
Рошаль: спасенного в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать
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Рост реальных доходов россиян составил в 2018 году 0-0,4% по сравнению с предыдущим годом согласно декабрьским оценкам Счетной палаты (СП).
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Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
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Политика
Опубликовано фото новейшего самоходного орудия для российских ВДВ
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), который входит в госкорпорацию «Ростех», впервые показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос».
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии спасенного в Магнитогорске мальчика
Обновлено в 05:17
Политика
Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».
Обновлено вчера в 08:02
Армия и оружие
В ДНР заявили о захвате в плен украинского силовика
Обновлено в 05:34
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Политика
Новогоднее обращение Путина посчитали дерзким
Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено вчера в 19:43
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В Институте ядерной физики сибирского отделения Российской академии наук (РАН) в январе планируют начать эксперименты на сверхновой установке по удержанию термоядерной плазмы, технологию планируют использовать для создания ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
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Разбор завалов одного из подъездов жилого дома в Магнитогорске вновь приостановлен из-за угрозы обрушения одной из стен, сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника ГУ МЧС России по Челябинской области Вадима Трунова.
Обновлено в 05:18
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Непряева и Седова выиграли медали масс-старта на «Тур де Ски»
Обновлено в 06:51
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Ленинградской области
Четыре человека погибли в среду в ДТП на федеральной трассе "Кола" на северо-востоке Ленинградской области.
Обновлено в 06:22
Спорт
WADA не исключило отмены решения о восстановлении РУСАДА в правах
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не исключило, что РУСАДА может быть вновь лишено статуса соответствия кодексу организации, поскольку до 31 декабря 2018 года не было выполнено требование о предоставлении доступа к допинг-пробам в московской лаборатории.
Обновлено вчера в 13:25
Космос
Зонд New Horizons пролетел мимо астероида на границе Солнечной системы
Специалисты из NASA назвали данный астероид самым отдаленным объектом, к которому зондам когда-либо удавалось приблизиться.
Обновлено вчера в 23:12
Общество
В Минтруде рассказали о праве россиян на дополнительные дни отпуска
Согласно документу, россияне могут воспользоваться этим правом раз в три года, а граждане предпенсионного возраста имеют право на два дня такого отпуска ежегодно.
Обновлено в 06:54
Транспорт
В Москве выросли тарифы на проезд в общественном транспорте
В среду, 2 января, в Москве изменились тарифы на проезд в общественном транспорте.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
Задержанного за шпионаж американца уволили из армии за воровство
Пол Уилан, который был задержан сотрудниками ФСБ в конце декабря прошлого года по подозрению в шпионской деятельности, десять лет назад был уволен из вооруженных сил, сообщает The Washington Post.
Обновлено вчера в 22:52
Футбол
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Лондонский "Челси" оформил сделку с дортмундской "Боруссией", в результате которой приобрел полузащитника немецкого клуба Кристиана Пулишича.
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Происшествия
Znak: взрыв в Магнитогорске может быть терактом
Издание Znak.com и 74.ru вечером 1 января 2019 года сообщили со ссылкой на источники, что взрыв в Магнитогорске может оказаться терактом.
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Политика
Си Цзиньпин: объединение Китая не несет угроз интересам других стран
Объединение Китая не может причинить ущерба интересам других стран, включая законные экономические интересы Тайваня, оно смогло бы дать новые возможности для развития и стабильности региона, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин.
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие
ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия
При взрыве маршрутки в Магнитогорске погибли три человека
Обновлено вчера в 15:00