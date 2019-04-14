Девять задержанных сбежали из ИВС в ТувеREGNUM 05:06

Девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. Задержанные совершили побег из помещения ИВС межмуниципального отдела МВД России «Барун-Хемчикский».

Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве

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