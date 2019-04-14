Происшествия

Девять задержанных сбежали из ИВС в ТувеREGNUM 05:06

Девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. Задержанные совершили побег из помещения ИВС межмуниципального отдела МВД России «Барун-Хемчикский».
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В Туве из СИЗО совершили побег 9 задержанных

Московский Комсомолец Тыва07:08

Девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания в Тыве

Интерфакс04:11

В МВД сообщили, что четверо из девяти сбежавших из изолятора в Туве были осуждены

ТАСС06:41

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Коммерсантъ05:25

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РИА Новости07:21

В МВД рассказали подробности побега задержанных из ИВС в Туве

RT на русском05:49

СК начал проверку после побега задержанных из временного изолятора в Туве

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