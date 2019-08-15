С 18 по 24 августа участок Сокольнической линии метро закроют к югу от станции «Университет» в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ). Движение поездов будет осуществляться только на участке между «Бульваром Рокоссовского» и «Университетом».

с чего всё началось

В связи со строительством Большой кольцевой линии Московского метрополитена с 18 по 24 августа для пассажиров будут закрыты девять станций Сокольнической линии между "Университетом" и "Коммунаркой", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

Девять станций «красной» ветки московского метро закрыли на неделю

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