Транспорт
Девять станций «красной» ветки московского метро закрыли на неделюИнтерфакс вчера в 18:00
В связи со строительством Большой кольцевой линии Московского метрополитена с 18 по 24 августа для пассажиров будут закрыты девять станций Сокольнической линии между "Университетом" и "Коммунаркой", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.
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с чего всё началось
С 18 по 24 августа участок Сокольнической линии метро закроют к югу от станции «Университет» в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ). Движение поездов будет осуществляться только на участке между «Бульваром Рокоссовского» и «Университетом».Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 01:04
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М.Хуснуллин: Закрытый 18-24 августа участок Сокольнической линии метро могут открыть раньше срока
Агентство Москвавчера в 04:56
18 августа закроют южный участок красной ветки метро
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 01:04
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