Транспорт

Девять станций «красной» ветки московского метро закрыли на неделюИнтерфакс вчера в 18:00

В связи со строительством Большой кольцевой линии Московского метрополитена с 18 по 24 августа для пассажиров будут закрыты девять станций Сокольнической линии между "Университетом" и "Коммунаркой", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.
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с чего всё началось

18 августа закроют южный участок красной ветки метро

С 18 по 24 августа участок Сокольнической линии метро закроют к югу от станции «Университет» в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ). Движение поездов будет осуществляться только на участке между «Бульваром Рокоссовского» и «Университетом».
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 01:04

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Открытие БКЛ позволит сократить время в пути на красной ветке

Москва 2404:57

Девять станций «красной» ветки московского метрополитена закрыты с сегодняшнего дня

Эхо Москвы02:33

18 августа закроют южный участок красной ветки метро

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 01:04

Девять станций Сокольнической линии закрыли на неделю

Вечерняя Москвавчера в 18:36

Участок Сокольнической линии метро могут открыть досрочно

Molnet.ruвчера в 07:18

М.Хуснуллин: Закрытый 18-24 августа участок Сокольнической линии метро могут открыть раньше срока

Агентство Москвавчера в 04:56

Более 1 тыс плакатов о закрытии участка «красной» ветки разместили на станциях метро

РИАМО05:02
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