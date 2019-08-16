Транспорт

Девять станций красной ветки московского метро закроют на неделюРБК 17:52

Девять станций московского метрополитена на южном участке сокольнической линии будут закрыты с 18 по 24 августа из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщается на сайте столичной подземки.
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М.Хуснуллин: Закрытый 18-24 августа участок Сокольнической линии метро могут открыть раньше срока

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