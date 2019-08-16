Транспорт
Девять станций красной ветки московского метро закроют на неделюРБК 17:52
Девять станций московского метрополитена на южном участке сокольнической линии будут закрыты с 18 по 24 августа из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщается на сайте столичной подземки.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:44, Ашберн
Киберспорт
Хакеры взломали Wolfenstein Youngblood, где используется Denuvo
Хакерская группа Codex заявила о том, что ей удалось взломать кооперативный боевик Wolfenstein Youngblood, в котором используется система защиты Denuvo.
Обновлено в 06:20
Музыка
В Дагестане откроют второй виртуальный концертный зал
Новый концертный зал будет открыт в октябре-ноябре текущего года. Данный объект построен в рамках национального проекта «Цифровая культура».
Обновлено в 09:04
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено в 15:11
Политика
Африканцы признались во лжи о россиянах в ЦАР для фильма CNN
Журналисты CNN, снимавшие фильм о россиянах в ЦАР, заплатили им $100.
Обновлено в 08:13
Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на слова о позорном судействе
Обновлено в 16:27
Армия и оружие
Израиль открыл огонь по палестинцам на границе сектора Газа
Армия Израиля открыла огонь по вооруженным палестинцам на границе сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 17:44
Транспорт
В Приморском крае 17 участков дорог подтопило из-за тайфуна «Кроса»
В Приморском крае 17 участков дорог подтопило в результате тайфуна «Кроса».
Обновлено в 14:05
Политика
У Зеленского ответили на упреки по бюджетникам
Ранее Зеленский говорил, что военный парад ко Дню независимости проводиться не будет, а деньги лучше потратить на премии военным.
Обновлено в 15:02
Армия и оружие
Bloomberg: США следует задуматься о возможности покупки новых земель
Несмотря на кажущуюся странность идеи президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии, США стоило бы задуматься о создании рынка по торговле суверенными территориями, заявил журналист Леонид Бершидский в статье для издания Bloomberg.
Обновлено в 03:12
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей
Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.
Обновлено в 03:35
Общество
Росстат: как изменился рацион россиян за последние 40 лет
В тематическом отчете Росстата говорится, что за последние сорок лет россияне стали есть вдвое меньше картофеля, во столько же раз увеличив потребление фруктов и ягод.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия
Названа причина нападения Макгрегора на пожилого мужчину в баре
На опубликованном TMZ видео Макгрегор о чем-то говорил с мужчиной в баре, а затем наносит ему удар кулаком по голове.
Обновлено в 16:53
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Гаджеты
На YouTube выяснили, чем отличается новая Nintendo Switch от старой
Компания Nintendo утверждает, что единственное различие между новой и старой версиями консоли Switch — увеличенное время автономной работы.
Обновлено в 13:01
Политика
Министр финансов Аргентины подал в отставку
Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 18:26
Экономика
Минимальный размер оплаты труда повысят
В 2020 году минимальный размер оплаты труда вырастет до 12 130 рублей, сообщает РИА Новости. Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей.
Обновлено вчера в 10:40
Экономика
Как США вели торговую войну с Японией
Общественность раздражало то, что японская промышленность фактически была вскормлена американскими льготами, субсидиями и патентами, которые Вашингтон щедро предоставлял своему «непотопляемому авианосцу» в годы холодной войны.
Обновлено в 05:02
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено 15 августа в 05:16
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Мужчина привязал собаку к движущейся машине в Москве
Обновлено в 17:52
Единоборства
Танковый биатлон завершился триумфом российской команды
Армейские международные игры АрМИ-2019 окончены.
Обновлено в 14:33
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
На свадьбе в Кабуле прогремел взрыв
На свадьбе в Кабуле прогремел взрыв. В здании в этот момент находились десятки гостей. В результате пострадали 20 человек.
Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес
Максим Виторган потерял кошелек на отдыхе и остался без денег
Максим Виторган поделился печальной историей, которая приключилась с ним во время отпуска с Нино Нинидзе и детьми.
Обновлено в 09:06
Гаджеты
Разработчики закрыли проект модульных умных часов BLOCKS
Разработчики проекта модульных умных часов BLOCKS заявили о его закрытии в связи с банкротством компании, сообщает Engadget.
Обновлено в 11:43
Авто
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 22:45