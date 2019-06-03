Футбол
Девять футболистов покинули «Енисей»Матч ТВ 11:56
Девять футболистов покинули «Енисей» по окончанию сезона, сообщается на официальном сайте клуба.
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
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Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа
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Политика
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:43
Происшествия
На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Экономика
Аналитики назвали срок наступления рецессии в США. Инвесторы не верят
Аналитики Morgan Stanley предсказали наступление рецессии в Соединенных Штатах в конце 2019 года.
Обновлено в 06:59
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Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей
В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
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СКР выяснил имена убийц спецназовца ГРУ в Подмосковье
Дело об убийстве экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье передано в центральный аппарат СКР.
Обновлено в 11:38
Экономика
Цена акций «Газпрома» достигла максимума за 10 лет
Акции «Газпрома» в ходе торгов на Московской бирже 3 июня подорожали на 17%, до 251 рубля 65 копеек.
Обновлено в 09:27
Авто
В России выросли продажи праворульных автомобилей
В России за первые четыре месяца нынешнего года было продано 186 тыс. автомобилей с правым расположением руля.
Обновлено в 08:59
Наука
На Марсе обнаружили подземные ледники, которые смогут образовать глобальный океан на планете
По сути, подземные ледяные запасы являются «записями» о прошлых изменениях климата.
Обновлено в 10:29
Культура
Картину Петрова-Водкина продали в Лондоне почти за 12 млн долларов
Картина знаменитого художника из Хвалынска Саратовской области Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939) продана за 9,3 млн евро (11,7 млн долларов США).
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Жена Мамаева пройдёт проверку на полиграфе
Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, сообщила, что намерена пройти проверку на полиграфе.
Обновлено в 08:28
Транспорт
Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Известный телеведущий Леонид Якубович был замечен в Чебоксарах при езде на автомобиле по тротуару.
Обновлено вчера в 14:29
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Трамп прибыл в Великобританию с государственным визитом
Президент США Дональд Трамп в понедельник, 3 июня, прибыл в Великобританию с государственным визитом вместе со своей супругой Меланьей.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Ситуация с выдачей багажа в Шереметьево стабилизируется к концу июня
Проблемы с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево будут решены к концу июня.
Обновлено в 11:22
Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплат
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
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Здоровье
Стало известно, чем опасны таблетки от давления
Ранее Росздравнадзор направил всем российским и зарубежным производителям письмо с требованием проверить свои таблетки на наличие токсина.
Обновлено в 10:02
Экономика
Минпромторг собрался распространить систему tax free по всей России
За год выдано более 100 тыс. чеков tax free на сумму около 11 млрд рублей.
Обновлено в 06:36
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Hyundai сделал спецверсию Solaris для России
Компания Hyundai начала продавать в России специальную версию седана Solaris под названием Super Series.
Обновлено в 08:52
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Футбол
Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человек
По информации BBC, чемпионский парад посетили около 750 тысяч человек. Для «Ливерпуля» этот триумф в ЛЧ стал шестым в истории.
Обновлено в 00:17
Наука
Кофе объявлен безопасным для сердца напитком
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Политика
Вексельберг назвал американские санкции «абсолютным жизненным кризисом»
Из-за санкций господин Вексельберг, которому теперь запрещено вести дела с гражданами США, был фактически отрезан от западной финансовой системы, изгнан из страны и не может навещать свою дочь и внука, которые проживают в Нью-Йорке.
Обновлено в 11:22
Здоровье
У женщин симптомы инфаркта отличаются от мужских
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом
Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Общество
Роскомнадзор внёс Tinder в реестр распространителей информации
Роскомнадзор внёс владельца мобильного приложения Tinder — компанию Match Group — в реестр организаторов распространения информации.
Обновлено в 08:44