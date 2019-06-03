Девять футболистов покинули «Енисей»Матч ТВ 11:56

Девять футболистов покинули «Енисей» по окончанию сезона, сообщается на официальном сайте клуба.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Происшествия На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.

Экономика Аналитики назвали срок наступления рецессии в США. Инвесторы не верят Аналитики Morgan Stanley предсказали наступление рецессии в Соединенных Штатах в конце 2019 года.

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Происшествия СКР выяснил имена убийц спецназовца ГРУ в Подмосковье Дело об убийстве экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье передано в центральный аппарат СКР.

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Транспорт Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам Известный телеведущий Леонид Якубович был замечен в Чебоксарах при езде на автомобиле по тротуару.

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».

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Происшествия Ситуация с выдачей багажа в Шереметьево стабилизируется к концу июня Проблемы с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево будут решены к концу июня.

Экономика 18% россиян пожаловались на снижение зарплат В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.

Происшествия У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.

Здоровье Стало известно, чем опасны таблетки от давления Ранее Росздравнадзор направил всем российским и зарубежным производителям письмо с требованием проверить свои таблетки на наличие токсина.

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