В Республике Тыва объявлен траур. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написал глава региона Шолба Кара-оол. С 12 по 13 июля все государственные флаги будут приспущены, развлекательные мероприятия отменены, а праздник животноводов перенесут на другой день, пояснил губернатор.

Девять человек утонули вместе с УАЗом: объявлен траур

Теннис Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.

Политика Зеленский отчитал Кличко за долги Президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения машиностроительного завода в городе Днепре позвонил мэру Киева Виталию Кличко и поручил оплатить задолженность за поставленные столице трамваи.

Музыка Сергей Соседов раскритиковал возвращение Софии Ротару к творчеству Музыкальный эксперт Сергей Соседов раскритиковал новую песню певицы Софии Ротару. Он считает, что творчество певицы — давно минувшей век.

Происшествия В Туве при опрокидывании автомобиля погибли десять человек При опрокидывании автомобиля в Туве, который пересекал реку вброд, погибли 10 человек, включая шестерых несовершеннолетних.

Происшествия В Ватикане поиски пропавшей девочки обернулись новой загадкой На Тевтонском кладбище прошли раскопки могилы с целью обнаружить останки Эмануэллы Орланди, пропавшей без вести 36 лет назад.

Происшествия Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.

Происшествия В Абхазии в ДТП с туристическим автобусом погибла россиянка Туристический автобус попал в ДТП в Гагре, пятеро россиян пострадали, одна гражданка РФ погибла, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков.

Шоу-бизнес Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу Ранее Леди Гагу заподозрили в беременности. Как утверждали западные СМИ, отцом ребенка является актер Купер.

Игры Ожидаемо: в Cyberpunk 2077 нельзя нападать на детей и сюжетных персонажей Представитель CD Projekt RED сообщил пользователю Reddit, что в Cyberpunk 2077 нельзя нападать на детей и сюжетных персонажей — разве что после определённых решений, оправдывая такие действия с точки зрения истории.

Культура Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.

Футбол «Зенит» объявил о переходе Бабурина в «Ростов» Российский голкипер петербургского «Зенита» Егор Бабурин перешел в «Ростов». Об этом сообщает официальный сайт «сине-бело-голубых».

Политика Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2» Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.

Гаджеты Стоимость Samsung Galaxy Note 10 будет начинаться от 999 евро Стала известна стоимость новых топовых корейских телефонов Galaxy Note 10 и 10 Plus в Европе, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Происшествия В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.

Гаджеты Apple отказали в регистрации товарного знака дополненной реальности Роспатент отказал компании Apple в регистрации в России товарного знака дополненной реальности (AR).

Политика Александр Беглов решил участвовать в предвыборных дебатах Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов спросил у жителей города, стоит ли кандидатам принимать участие в дебатах.

Политика Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Общество Опасная зона: «Сибирские Мальдивы» поставили на круглосуточную охрану На территории золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5, где и находится "бирюзовое озеро", усилили меры безопасности, разместив круглосуточный пост охраны.