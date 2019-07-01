Происшествия

Девять человек утонули вместе с УАЗом: объявлен траурВести.Ru 10:26

В Республике Тыва объявлен траур. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написал глава региона Шолба Кара-оол. С 12 по 13 июля все государственные флаги будут приспущены, развлекательные мероприятия отменены, а праздник животноводов перенесут на другой день, пояснил губернатор.
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В Туве объявили траур после гибели девяти человек в аварии на переправе

РБК11:02

Девять человек утонули вместе с УАЗом: объявлен траур

Вести.Ru10:26

В Туве объявлен траур по погибшим на реке Шуй

REGNUM09:31

Власти Тувы возьмут на себя расходы на похороны погибших на переправе людей

Говорит Москва09:23

Погибший в УАЗе в Туве мужчина ехал на собственную свадьбу

Life.ru08:46

Что известно о ДТП со смертельным исходом на реке Шуй в Туве

RT на русском10:50

В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей на переправе

ТАСС09:50
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:14, Вашингтон
Шоу-бизнес

Полина Гагарина похвасталась комбинезоном за 3 рубля

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Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы задержан в Новой Москве

Обновлено в 14:16
Политика

Мэй дала последнее интервью на посту британского премьера

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала интервью газете Daily Mail.
Обновлено в 14:50
Теннис

Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
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Зеленский отчитал Кличко за долги

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения машиностроительного завода в городе Днепре позвонил мэру Киева Виталию Кличко и поручил оплатить задолженность за поставленные столице трамваи.
Обновлено в 10:57
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал возвращение Софии Ротару к творчеству

Музыкальный эксперт Сергей Соседов раскритиковал новую песню певицы Софии Ротару. Он считает, что творчество певицы — давно минувшей век.
Обновлено в 03:33
Происшествия

В Мытищах восстановили подачу газа на ТЭЦ-27

Обновлено в 14:37
Кино

Безруков рассказал, что не будет играть Остапа в сериале «Бендер»

Обновлено в 09:45
Происшествия

В Туве при опрокидывании автомобиля погибли десять человек

При опрокидывании автомобиля в Туве, который пересекал реку вброд, погибли 10 человек, включая шестерых несовершеннолетних.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В Ватикане поиски пропавшей девочки обернулись новой загадкой

На Тевтонском кладбище прошли раскопки могилы с целью обнаружить останки Эмануэллы Орланди, пропавшей без вести 36 лет назад.
Обновлено в 04:52
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено в 11:05
Происшествия

Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла

В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Происшествия

В Абхазии в ДТП с туристическим автобусом погибла россиянка

Туристический автобус попал в ДТП в Гагре, пятеро россиян пострадали, одна гражданка РФ погибла, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков.
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу

Ранее Леди Гагу заподозрили в беременности. Как утверждали западные СМИ, отцом ребенка является актер Купер.
Обновлено в 11:51
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Игры

Ожидаемо: в Cyberpunk 2077 нельзя нападать на детей и сюжетных персонажей

Представитель CD Projekt RED сообщил пользователю Reddit, что в Cyberpunk 2077 нельзя нападать на детей и сюжетных персонажей — разве что после определённых решений, оправдывая такие действия с точки зрения истории.
Обновлено в 12:25
Культура

Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.
Обновлено в 12:10
Футбол

«Зенит» объявил о переходе Бабурина в «Ростов»

Российский голкипер петербургского «Зенита» Егор Бабурин перешел в «Ростов». Об этом сообщает официальный сайт «сине-бело-голубых».
Обновлено в 12:45
Политика

Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Гаджеты

Стоимость Samsung Galaxy Note 10 будет начинаться от 999 евро

Стала известна стоимость новых топовых корейских телефонов Galaxy Note 10 и 10 Plus в Европе, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 07:40
Происшествия

В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой

Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
Обновлено в 12:53
Культура

Заслуженная артистка Украины призвала политиков не мешать общению русских и украинцев

Обновлено в 12:23
Гаджеты

Apple отказали в регистрации товарного знака дополненной реальности

Роспатент отказал компании Apple в регистрации в России товарного знака дополненной реальности (AR).
Обновлено в 03:12
Общество

После мата в адрес России на дом журналиста Габунии повесили позорную табличку, а он перестал появляться на улице

После выходки с обращением к Путину Габуния вообще не показывается на улице.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие

Российские ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 15:07
Политика

Александр Беглов решил участвовать в предвыборных дебатах

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов спросил у жителей города, стоит ли кандидатам принимать участие в дебатах.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие

Опубликовано видео доставки С-400 в Турцию

Обновлено в 08:38
Политика

Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:31
Общество

Опасная зона: «Сибирские Мальдивы» поставили на круглосуточную охрану

На территории золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5, где и находится "бирюзовое озеро", усилили меры безопасности, разместив круглосуточный пост охраны.
Обновлено в 11:03
Политика

В США не поддержали идею расширить формат переговоров по Украине

Ранее с инициативой фактически расширить «нормандский формат» выступил президент Украины Владимир Зеленский — российскому лидеру Владимиру Путину он предложил обсудить, «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе» при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 11:36
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