Происшествия
Девять человек утонули вместе с УАЗом: объявлен траурВести.Ru 10:26
В Республике Тыва объявлен траур. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написал глава региона Шолба Кара-оол. С 12 по 13 июля все государственные флаги будут приспущены, развлекательные мероприятия отменены, а праздник животноводов перенесут на другой день, пояснил губернатор.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:14, Вашингтон
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Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
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Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
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После мата в адрес России на дом журналиста Габунии повесили позорную табличку, а он перестал появляться на улице
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