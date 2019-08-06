Происшествия

Число пострадавших от взрывов под Ачинском увеличилось до 12Российская газета вчера в 23:55

В Красноярском крае количество пострадавших после пожара и серии взрывов боеприпасов на военных складах вблизи Ачинска увеличилось до 12 человек. Ранее сообщалось о девяти раненых. Уточняется, что все пострадавшие взрослые.
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Взрывы на военных складах под АчинскомБольше новостей по теме
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