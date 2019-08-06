Происшествия
Число пострадавших от взрывов под Ачинском увеличилось до 12Российская газета вчера в 23:55
В Красноярском крае количество пострадавших после пожара и серии взрывов боеприпасов на военных складах вблизи Ачинска увеличилось до 12 человек. Ранее сообщалось о девяти раненых. Уточняется, что все пострадавшие взрослые.
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Увеличилось число пострадавших при взрывах на складах со снарядами под Ачинском
Newslab.ruвчера в 22:36
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