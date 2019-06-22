Происшествия
Девять человек погибли в результате падения самолета на ГавайяхРБК 03:05
При падении двухмоторного самолета на Гавайях погибли девять человек, сообщает департамент транспорта штата в Twitter.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:17, Вашингтон
Политика
Путин объяснил разницу в зарплатах чиновников и рядовых работников
Путин подчеркнул, что каждый человек должен получать в зависимости от уровня своей квалификации и результатов работы.
Обновлено 20 июня в 07:21
Политика
Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны
Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Политика
«Продолжаем летать». Georgian Airways не прекращает рейсы в Россию
«Новый запрет действует на российские авиакомпании и полеты из России в Грузию, поэтому мы продолжаем летать по расписанному графику», – пояснили 22 июня РИА Новости в пресс-службе Georgian Airways.
Обновлено в 06:44
Политика
Кадыров обратился к Грузии фразой «до Тбилиси всего 200 километров»
«Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров», — начал Кадыров.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепости
Министерство обороны России к 78-летнию начала Великой Отечественной войны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Глава СКР взял на контроль дело об избиении полицейскими журналиста
Позднее стало известно, что в этом же ОВД избили Михеенко. Было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
Обновлено в 07:23
Политика
Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек
«На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.
Обновлено вчера в 13:49
Спорт
Российские стрелки выиграли первое золото на ЕИ в Минске
Российские стрелки Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина стали победителями соревнований по стрельбе из пистолета в миксте на 10 м на II Европейских играх в Минске.
Обновлено в 07:18
Политика
Грузия сорвала отмену визового режима с Россией, считает Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия планировала отменить визовый режим для граждан Грузии, сообщают СМИ.
Обновлено в 06:50
Общество
День скорби и памяти в Кингисеппе
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Москве трое детей упали с аттракциона
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Алибасов записал первое видеообращение после отравления
Продюсер Бари Алибасов записал видеообращение к своим поклонникам, в котором опроверг появившиеся ранее в ряде СМИ новости о якобы плохом отношении к себе.
Обновлено в 07:10
Гаджеты
AMD удалось потеснить NVIDIA на рынке видеокарт в первом квартале
В конце 2018 года AMD контролировала не более 18,8 % рынка дискретных видеокарт, в первом квартале этого года её удалось увеличить долю до 22,7 %. Надо сказать, что первый квартал традиционно не является сезоном высокого спроса на игровые видеокарты, а из новинок у AMD в этот период появился только не самый дешёвый Radeon VII.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Около 4 тыс. жителей Пермского края остались без газа из-за ДТП
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено вчера в 16:43
Политика
Путина спросили о возможности передачи Курил Японии
Президент России Владимир Путин заявил, что флаг РФ над Курилами не будет спущен. Об этом он рассказал в интервью на канале "Россия 1".
Обновлено в 04:34
Политика
В Тбилиси сжигают российские флаги
Поступает информация, что протестующие сжигают российские флаги.
Обновлено 20 июня в 16:57
Футбол
Хамес Родригес может в ближайшие часы стать игроком «Наполи»
Обновлено в 03:23
Авто
Назван ТОП-3 надежных японских седанов за 400 тыс. рублей
Не менее надежный чем Corolla, но более просторный и хорошо оснащенный седан Avensis занимает первую строчку нашего рейтинга.
Обновлено в 01:00
Политика
Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
Шоу-бизнес
Поведение Меган Маркл и принца Гарри разочаровало поклонников
Поклонники британской королевской семьи возмутились поведением Меган Маркл и принца Гарри.
Обновлено в 07:45
Технологии
У американцев появился новый «Тор» для уничтожения целого роя беспилотников
Военно-воздушные силы (ВВС) США представили новое высокоэнергетическое микроволновое оружие для защиты от беспилотников Tactical High Power Microwave Operational Responder (THOR).
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Фото сына Жанны Фриске впервые за много лет появилось в Сети
Фото сына Жанны Фриске и Дмитрий Шепелева впервые за много лет появилось в Сети.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Обновлено в 06:59
Футбол
Футболист ЦСКА Бекао заинтересовал «Наполи»
Защитник московского ЦСКА Бекао в скором времени может оказаться в итальянском чемпионате, где к нему проявляет заинтересованность "Наполи".
Обновлено в 07:20
Происшествия
Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян
Обновлено в 06:21
Политика
Идет подготовка визита Зеленского в США
Врио главы СБУ обсудил подготовку со спецпомощником президента США по вопросам Европы Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов встретился в Вашингтоне со спецпомощником президента США по вопросам Европы Фионой Гил, чтобы обсудить подготовку визита украинского президента Владимира Зеленского в США.
Обновлено в 08:13
Автоспорт
Боттас опередил Хэмилтона в третьей практике Гран-при Франции
Пилот Мерседеса Валттери Боттас занял первое место в третьей практике Гран-при Франции на трассе Поль Рикар в Ле-Кастелле.
Обновлено в 07:27
Культура
Марина Хлебникова удивила гостей шоу Малахова
Обновлено вчера в 15:59