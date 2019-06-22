Девять человек погибли в результате падения самолета на ГавайяхРБК 03:05

При падении двухмоторного самолета на Гавайях погибли девять человек, сообщает департамент транспорта штата в Twitter.

Девять человек погибли в результате падения самолета на Гавайях

Политика Путин объяснил разницу в зарплатах чиновников и рядовых работников Путин подчеркнул, что каждый человек должен получать в зависимости от уровня своей квалификации и результатов работы.

Политика «Продолжаем летать». Georgian Airways не прекращает рейсы в Россию «Новый запрет действует на российские авиакомпании и полеты из России в Грузию, поэтому мы продолжаем летать по расписанному графику», – пояснили 22 июня РИА Новости в пресс-службе Georgian Airways.

Армия и оружие Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепости Министерство обороны России к 78-летнию начала Великой Отечественной войны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости.

Происшествия Глава СКР взял на контроль дело об избиении полицейскими журналиста Позднее стало известно, что в этом же ОВД избили Михеенко. Было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

Политика Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек «На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.

Спорт Российские стрелки выиграли первое золото на ЕИ в Минске Российские стрелки Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина стали победителями соревнований по стрельбе из пистолета в миксте на 10 м на II Европейских играх в Минске.

Политика Грузия сорвала отмену визового режима с Россией, считает Володин Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия планировала отменить визовый режим для граждан Грузии, сообщают СМИ.

Шоу-бизнес Алибасов записал первое видеообращение после отравления Продюсер Бари Алибасов записал видеообращение к своим поклонникам, в котором опроверг появившиеся ранее в ряде СМИ новости о якобы плохом отношении к себе.

Гаджеты AMD удалось потеснить NVIDIA на рынке видеокарт в первом квартале В конце 2018 года AMD контролировала не более 18,8 % рынка дискретных видеокарт, в первом квартале этого года её удалось увеличить долю до 22,7 %. Надо сказать, что первый квартал традиционно не является сезоном высокого спроса на игровые видеокарты, а из новинок у AMD в этот период появился только не самый дешёвый Radeon VII.

Политика Путина спросили о возможности передачи Курил Японии Президент России Владимир Путин заявил, что флаг РФ над Курилами не будет спущен. Об этом он рассказал в интервью на канале "Россия 1".

Политика В Тбилиси сжигают российские флаги Поступает информация, что протестующие сжигают российские флаги.

Авто Назван ТОП-3 надежных японских седанов за 400 тыс. рублей Не менее надежный чем Corolla, но более просторный и хорошо оснащенный седан Avensis занимает первую строчку нашего рейтинга.

Политика Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.

Шоу-бизнес Поведение Меган Маркл и принца Гарри разочаровало поклонников Поклонники британской королевской семьи возмутились поведением Меган Маркл и принца Гарри.

Технологии У американцев появился новый «Тор» для уничтожения целого роя беспилотников Военно-воздушные силы (ВВС) США представили новое высокоэнергетическое микроволновое оружие для защиты от беспилотников Tactical High Power Microwave Operational Responder (THOR).

Шоу-бизнес Фото сына Жанны Фриске впервые за много лет появилось в Сети Фото сына Жанны Фриске и Дмитрий Шепелева впервые за много лет появилось в Сети.

Футбол Футболист ЦСКА Бекао заинтересовал «Наполи» Защитник московского ЦСКА Бекао в скором времени может оказаться в итальянском чемпионате, где к нему проявляет заинтересованность "Наполи".

Политика Идет подготовка визита Зеленского в США Врио главы СБУ обсудил подготовку со спецпомощником президента США по вопросам Европы Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов встретился в Вашингтоне со спецпомощником президента США по вопросам Европы Фионой Гил, чтобы обсудить подготовку визита украинского президента Владимира Зеленского в США.