Происшествия

Девять человек погибли в результате крушения самолета на ГавайяхИзвестия 02:57

Двухмоторный самолет King Air разбился в северной части Гавайских островов, сообщил в Twitter департамент транспорта американского штата в субботу, 22 июня. Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
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Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

Известия02:57

Девять человек погибли в результате падения самолета на Гавайях

РБК03:05

На Гавайях девять человек погибли при крушении самолета

Российская газета03:02

На Гавайях разбился небольшой самолет

ТАСС03:23

На Гавайях в результате крушения самолёта погибли девять человек

RT на русском02:36

Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

РЕН ТВ02:12

На Гавайях девять человек погибли при крушении самолета

РИА Новости02:09
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