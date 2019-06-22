Происшествия
Девять человек погибли в результате крушения самолета на ГавайяхИзвестия 02:57
Двухмоторный самолет King Air разбился в северной части Гавайских островов, сообщил в Twitter департамент транспорта американского штата в субботу, 22 июня. Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:46, Вашингтон
Политика
В Тбилиси возмутились приостановкой турпотока из России
Жители Тбилиси, занятые в туристической отрасли, недовольны решением властей России прекратить полеты россиян в страну, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:09
Спорт
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Российские стрелки Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов выиграли первые золотые медали сборной России на стартовавших накануне вторых Европейских играх, которые проходят в Минске.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
Трамп остановил удар США по Ирану
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено вчера в 09:08
Здоровье
Онколог объяснил высокую смертность от рака пищевода и печени
Один из руководителей рабочей группы по разработке клинических рекомендаций по раку поджелудочной железы, эксперт российского общества клинической онкологии Илья Покатаев рассказал, почему в России высока смертность от рака пищевода, поджелудочной железы и печени.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
США добавили в черный список пять китайских компаний
Власти США вслед за Huawei внесли в черный список еще четыре китайские компании и Цзяннаньский университет компьютерных технологий в городе Уси.
Обновлено вчера в 19:05
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости
Минобороны России создало на своем сайте раздел c рассекреченными документами об обороне Брестской крепости.
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Шоу-бизнес
Фото сына Жанны Фриске впервые за много лет появилось в Сети
Фото сына Жанны Фриске и Дмитрий Шепелева впервые за много лет появилось в Сети.
Обновлено в 03:34
Футбол
«Спартак» разгромил «Сочи» в контрольном матче
Игрок "Спартака" Аяз Гулиев (63) не реализовал одиннадцатиметровый удар. У "Сочи" отличился Анатолий Катрич (76, пенальти).
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Старший сын Натальи Водяновой впервые вышел на подиум
В пятницу, 22 июня, состоялся показ бренда Balmain. В зале присутствовала Наталья Водянова, а по подиуму прошел ее старший сын.
Обновлено вчера в 16:57
Здоровье
Представитель Алибасова рассказал о состоянии его здоровья
Бари Алибасов проходит необходимые процедуры, он идет на поправку, рассказал РИА Новости пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на продюсера.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53
Спорт
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Обновлено в 03:16
Политика
Канделаки отреагировала на протесты радикалов в Тбилиси
Канделаки назвала протесты в Тбилиси «многослойной провокацией».
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков
Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 11:14
Культура
Видео показательного номера Загитовой появилось в сети
Видеозапись показательного выступления олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice появилось в сети, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:58
Политика
Соловьев вырезал из эфира критику пенсионной реформы
Из эфира программы журналиста Владимира Соловьева на канале «Россия» вырезали реплики политолога Сергея Кургиняна о пенсионной реформе.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Татарстане проверят военкомат после массовой драки призывников
Прокуратура Набережных Челнов начала проверку в городском военкомате после массовой драки призывников.
Обновлено в 06:21
Политика
Россияне начали массово сдавать билеты в Грузию
Как рассказал по итогам совещания официальный представитель вице-премьера Максима Акимова, гражданам России, которые находятся в Грузии, будет предложено поменять билеты на более ранние даты без потерь Накануне стало известно, что власти РФ запретили авиаперевозки в эту страну российским авиакомпаниям с 8 июля.
Обновлено в 06:06
Политика
Путин заявил об отсутствии планов по передаче Южных Курил японцам
Президент РФ Владимир Путин в интервью ведущему передачи «Вести в субботу» Сергею Брилеву заявил, что Россия не будет отдавать Курильские острова, несмотря на территориальные претензии со стороны Японии.
Обновлено в 05:54
Гаджеты
Перо Microsoft Surface Pen может обзавестись дисплеем
Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) обнародовало патентную документацию Microsoft на новое перо Surface Pen, предназначенное для работы с портативными компьютерами семейства Surface.
Обновлено в 03:17
Наука
Лираглутид одобрен в США для использования у детей
Решение о регистрации лираглутида для применения у детей базируется на данных рядка плацебо контролируемых исследований у взрослых и одного исследования у детей.
Обновлено 19 июня в 10:10
Общество
«Жёлтые жилеты» проводят акцию протеста в Париже
В субботу, 22 июня, во Франции проходит 32-я акция протеста «жёлтых жилетов».
Обновлено в 06:34
Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений.
Обновлено в 05:05
Технологии
Два белых светящихся «НЛО» испугали жителей Канзас-Сити
В Канзас-Сити на западе американского штата Миссури местные жители увидели в небе два летающих белых шара.
Обновлено в 04:37