Девять человек погибли в результате крушения самолета на ГавайяхИзвестия 02:57

Двухмоторный самолет King Air разбился в северной части Гавайских островов, сообщил в Twitter департамент транспорта американского штата в субботу, 22 июня. Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.

Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

Происшествия Сергея Пенкина не пустили в самолет Российского певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в авиакомпании.

Армия и оружие США предрекли победу в случае одновременной войны с Россией и Китаем «США могут вести и выиграть две крупные войны одновременно или, по крайней мере, приблизиться к победе, чтобы ни Россия, ни Китай не увидели в этой игре больших надежд», — сообщил автор издания.

Шоу-бизнес Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.

Политика «Продолжаем летать». Georgian Airways не прекращает рейсы в Россию «Новый запрет действует на российские авиакомпании и полеты из России в Грузию, поэтому мы продолжаем летать по расписанному графику», – пояснили 22 июня РИА Новости в пресс-службе Georgian Airways.

Происшествия В Екатеринбурге загорелся цех лакокрасочных материалов Цех лакокрасочных материалов загорелся в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщает в субботу региональное управление МЧС.

Политика Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.

Политика Отец Дзюбы ответил на сообщения о мате на «Прямой линии» с Путиным Сергей Дзюба заявил, что журналисты "выдумали" нецензурную брань Отец капитана сборной России по футболу Сергей Дзюба прокомментировал "Ридусу" сообщения СМИ о том, что его сын матом прокомментировал рекламу шаурмы от блогера на "Прямой линии" с Владимиром Путиным.

Наука Найдены артефакты саламинского сражения в Греции Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.

ЖКХ «Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.

Армия и оружие Трамп остановил удар США по Ирану Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.

Футбол «Иртыш» изучит возможность участия в ФНЛ Президент «Иртыша» Сергей Новиков заявил, что клуб изучит возможность выступления в ФНЛ.

Армия и оружие Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на Балтике Российский бомбардировщик Су-24 пролетел близко к испанскому авианосцу Juan Саrlоs I, выполнявшему маневры в рамках учений НАТО над Балтийским морем.

Происшествия Бастрыкин поручил СК взять на контроль дело журналиста из Иванова Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК по Москве взять на контроль ход расследования уголовного дела по факту превышения должностных полномочий полицейских в отношении ивановского журналиста Андрея Евгеньева и московского студента Никиты Михеенко.

Единоборства Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга Депутат рассказал, что дважды перенес операцию. Однако ему до сих пор приходится бороться с "условно смертельным" заболеванием.

Происшествия В Пермском крае около 4 тысяч человек остались без газа из-за ДТП Около 4 тыс. жителей Пермского края остались без газа из-за повреждения газопровода в результате ДТП под Александровском в Пермском крае.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова начала экономить на гостиницах и авиаперелетах Фото: Анастасия Волочкова с Николаем Челноковым в шоу "Клоун и балерина" в Анапе Пока неизвестно, будет ли продолжен тур по России, хотя есть большая вероятность того, что и в других городах пройдет показ этого шоу.

Политика В России подняли вопрос о судьбе грузинских вин Российское вино легко заменит грузинские, если его ввоз будет запрещен.

Политика Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля Президент РФ Владимир Путин в 78-ю годовщину нападения гитлеровских войск на СССР почтил память павших в Великой Отечественной войне советских воинов, возложив венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.