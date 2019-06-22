Происшествия
Девять человек погибли при крушении самолета на ГавайяхNewInform 02:41
Авиакатастрофа с участием судна King Air произошла в районе аэропорта Dillingham Airfield. Легкомоторный самолет авиакомпании King Air разбился на севере американского штата Гавайи, девять человек, находившихся на борту, получили несовместимые с жизнью травмы.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:19, Вашингтон
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