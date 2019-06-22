Девять человек погибли при крушении самолета на ГавайяхNewInform 02:41

Авиакатастрофа с участием судна King Air произошла в районе аэропорта Dillingham Airfield. Легкомоторный самолет авиакомпании King Air разбился на севере американского штата Гавайи, девять человек, находившихся на борту, получили несовместимые с жизнью травмы.

Девять человек погибли при крушении самолета на Гавайях

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