Происшествия

Девять человек погибли при крушении самолета на ГавайяхNewInform 02:41

Авиакатастрофа с участием судна King Air произошла в районе аэропорта Dillingham Airfield. Легкомоторный самолет авиакомпании King Air разбился на севере американского штата Гавайи, девять человек, находившихся на борту, получили несовместимые с жизнью травмы.
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На Гавайях разбился небольшой самолет

ТАСС03:23

Девять человек погибли в результате падения самолета на Гавайях

РБК03:05

Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

РЕН ТВ02:12

Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

Известия02:57

На Гавайях в результате крушения самолёта погибли девять человек

RT на русском02:36

На Гавайях девять человек погибли при крушении самолета

Российская газета03:02

На Гавайях девять человек погибли при крушении самолета

РИА Новости02:09
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:19, Вашингтон
Происшествия

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