Происшествия
Девять человек погибли из-за падения самолета на ГавайяхГазета.Ru 03:44
На севере острова Оах упал возле аэропорта двухматорный самолет, в результате чего погибли девять человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на департамент транспорта штата.
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Происшествия
Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина
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МВД Грузии возбудило дело из-за нападения на журналистов «России 24»
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Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников
Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
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Общество
Женщина с тысячью лиц: Мерил Стрип отмечает юбилей
Рекордсменка по номинациям на премию "Золотой глобус", трижды лауреат "Оскара", актриса, которой восхищаются коллеги, а режиссеры почитают за великую удачу заполучить ее к себе в картину, — Мерил Стрип сегодня отмечает 70-летие.
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«Спартак» презентовал новый клубный автобус. Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.
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Buick Encore Оба паркетника построены на новой модульной платформе BXX (она же VSS-S) концерна General Motors, которая впоследствии ляжет в основу множества компактных моделей под разными марками.
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МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»
Как отметил зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Пол Селва, создание подобных боезарядов связано с "угрозой" нанесения Россией ядерного удара по США.
Обновлено в 11:15
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Самбистка Бондарева завоевала золото Европейских игр в Минске
Обновлено в 12:23
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Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании в примерочной
Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
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Авто
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Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
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РИА Новости узнало подробности эпизода с запиской, за который стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено в 12:30
Авто
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Компания Audi показала свой купе-кроссовер Q8 в спортивной модификации S. Новый Audi SQ8 оснащается 4,0-литровым дизельным мотором TDI V8, имеющим двойной турбонаддув.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева высмеяла слухи о том, что прячет от публики второго ребенка
Виктория Лопырева высмеяла слухи о том, что прячет от публики второго ребенка Напомним, что возлюбленный Лопыревой и отец ее ребенка ранее был женат на светской львице Татевик Карапетян, дочери миллиардера и мецената Самвеля Карапетяна.
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Глава Военного комитета Евросоюза генерал Клаудио Грациано заявил, что собирается посетить самопровозглашенные ДНР И ЛНР.
Обновлено в 06:42
Футбол
Уганда обыграла ДР Конго в матче Кубка Африки
Сборная Уганды обыграла ДР Конго в первом матче группового этапа Кубка африканских наций-2019.
Обновлено в 12:34
Происшествия
На Пермском тракте микроавтобус отбросило в отбойник после столкновения с цементовозом
Обновлено в 10:27
Политика
Польша поддержала антироссийских протестующих в Грузии
МИД Польши назвал «понятным» антироссийский настрой участников беспорядков в Тбилиси, говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 10:13
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся цех лакокрасочных материалов
Цех лакокрасочных материалов загорелся в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщает в субботу региональное управление МЧС.
Обновлено в 08:43
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В Минобороны раскрыли потери Советской армии при освобождении Польши
Более 477 тысяч советских военных погибли при освобождении Польши в 1944-1945 годах, рассказал начальник Центрального архива Минобороны Игорь Пермяков в эфире радио "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:00
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Алибасов записал первое видеообращение после отравления
Обновлено в 09:25
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Обновлено 20 июня в 15:23
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В 2011 году Анжелика Агурбаш дала концерт в Государственном Кремлевском дворце. Это стало самым большим событием в творческой жизни певицы.
Обновлено в 11:31