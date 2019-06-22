Происшествия

Девять человек погибли из-за падения самолета на ГавайяхГазета.Ru 03:44

На севере острова Оах упал возле аэропорта двухматорный самолет, в результате чего погибли девять человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на департамент транспорта штата.
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Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

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Девять человек погибли в результате падения самолета на Гавайях

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Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

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На Гавайях девять человек погибли при крушении самолета

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