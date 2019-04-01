Происшествия

Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследстваИзвестия 11:35

Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
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К 16 годам приговорили девушку за организацию убийства матери, двух братьев и сестры в МО

Подмосковье Сегодня08:59

Организовавшую убийство своей семьи в Подмосковье приговорили к 16 годам

РБК08:53

Кровавое наследство: Дарья Переверзева приговорена к 16 годам тюрьмы за убийство семьи

РЕН ТВ06:45

Мособлсуд приговорил девушку к 16 годам тюрьмы за организацию убийства собственной семьи

РИАМО07:52

Суд приговорил к 16 годам колонии дочь сотрудницы «Роснефти» за организацию убийства своей семьи

Агентство Москва07:17

В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи

РИА Новости07:39

Девушку лишили свободы на 16 лет за организацию убийства своей семьи в Московской области

Вести Подмосковья08:31
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Тела погибших в результате крушения самолета Epic-LT в Германии людей доставлены во Франкфурт.
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Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что кандидата в президенты Олега Ляшко нужно наказать «солидным штрафом» за нарушение тайны голосования.
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Администрация "ВКонтакте" удалила из публичного доступа аудиосообщения, которые пользователи загрузили в соцсеть через неофициальные приложения соцсети.
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Армия и оружие

В NASA прокомментировали противоспутниковые испытания Индии

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В Китае 30 человек пропали без вести при тушении лесного пожара

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«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой

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Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
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Пентагон приостановил поставку F-35 Турции из-за сделки с Россией

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделка с Россией на $2,5 млрд по С-400 не связана с закупкой F-35, безопасностью НАТО или США.
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На юго-западе Москвы нашли труп мужчины

Тело мужчины обнаружено на улице Генерала Тюленева в московском районе Тёплый стан, также там нашли раненого человека, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
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