Происшествия
Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследстваИзвестия 11:35
Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
К 16 годам приговорили девушку за организацию убийства матери, двух братьев и сестры в МО
Подмосковье Сегодня08:59
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 17:04, Ашберн
Политика
Премьер Норвегии заявила о желании продолжить диалог с Россией
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг надеется, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге позволит продолжить диалог с российской стороной.
Обновлено в 13:58
Спорт
Российский боец UFC пожизненно дисквалифицирован за допинг
Обновлено в 15:56
Спорт
Тутберидзе объяснила Познеру уход Медведевой
Обновлено в 16:28
Политика
Эрдоган борется за Стамбул и Анкару
Оппозиция претендует на победу в Стамбуле и Анкаре, двух крупнейших городах страны.
Обновлено вчера в 08:05
Происшествия
Гроб с телом предпринимательницы привезли к мэрии Рязани
Обновлено в 09:18
Политика
Белоруссия прекратит реэкспорт «санкционных» фруктов и овощей в Россию
Минск прекратил сертификацию «санкционных» фруктов и овощей, поступавших в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено в 11:59
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено в 12:03
Экономика
Крупнейший в России оператор зерновозов проведет IPO
Железнодорожный оператор «Рустранском», который специализируется на перевозке зерна, минеральных удобрений и леса, сообщил о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Обновлено в 14:41
Происшествия
Тела жертв авиакатастрофы в ФРГ доставили во Франкфурт
Тела погибших в результате крушения самолета Epic-LT в Германии людей доставлены во Франкфурт.
Обновлено в 11:55
Политика
Самолет главы МИД Германии приземлился со сломанным шасси
Обновлено в 16:15
Политика
Группа «Сафмар» опровергла информацию о бегстве Гуцериева из России
Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.
Обновлено в 04:49
Политика
Аваков предложил «солидный штраф» для Ляшко за нарушение на выборах
Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что кандидата в президенты Олега Ляшко нужно наказать «солидным штрафом» за нарушение тайны голосования.
Обновлено в 16:46
Хоккей
Бобровский стал первой звездой недели в НХЛ
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
National Interest назвал российский МиГ-29 монстром
Американское издание National Interest высоко оценило российский МиГ-29 после публикации видео с учениями в Астраханской области.
Обновлено в 13:35
Интернет
«ВКонтакте» удалила голосовые сообщения из открытого доступа
Администрация "ВКонтакте" удалила из публичного доступа аудиосообщения, которые пользователи загрузили в соцсеть через неофициальные приложения соцсети.
Обновлено в 14:13
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко после обработки 80% протоколов
Нынешний президент Украины Петр Порошенко имеет почти в два раза меньше голосов – 16,03%.
Обновлено в 09:05
Спорт
Тренерский совет СБР признал неудовлетворительными результаты юниоров
Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
В NASA прокомментировали противоспутниковые испытания Индии
Испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемыми полётами в космос и создаёт потенциальную угрозу МКС.
Обновлено в 14:25
Армия и оружие
Корабли НАТО прибыли в порт Одессы для совместных учений
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море 28 марта. Они примут участие в учениях «Морской щит» вместе с кораблями Украины и Грузии.
Обновлено в 06:07
Гаджеты
Новый смартфон Samsung Galaxy A20e представлен на рендерах
Обновлено в 11:20
Происшествия
Аварию с затонувшим военным кораблем повторят в Норвегии
Обновлено в 12:52
Финансы
Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
Общество
Божена Рынска рассказала, что давно сменила фамилию, она не Рынска
Вдова медиамагната Игоря Малашенко написала обращение к журналистам в соцсети и рассказала, что она сменила фамилию и теперь Божена Малашенко.
Обновлено в 16:04
Политика
«Единая Россия» предложила продлить работу комиссии по хостелам
Фракция «Единая Россия» предлагает продлить работу согласительной комиссии Госдумы и Совета федерации (СФ), чтобы выйти на компромиссный вариант закона, запрещающего открывать хостелы в многоквартирных домах.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
Пентагон приостановил поставку F-35 Турции из-за сделки с Россией
По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделка с Россией на $2,5 млрд по С-400 не связана с закупкой F-35, безопасностью НАТО или США.
Обновлено в 16:41
Происшествия
На юго-западе Москвы нашли труп мужчины
Тело мужчины обнаружено на улице Генерала Тюленева в московском районе Тёплый стан, также там нашли раненого человека, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 16:23