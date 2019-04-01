Происшествия

Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследстваИзвестия 11:35

Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
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К 16 годам приговорили девушку за организацию убийства матери, двух братьев и сестры в МО

Подмосковье Сегодня08:59

В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи

РИА Новости07:39

Девушку лишили свободы на 16 лет за организацию убийства своей семьи в Московской области

Вести Подмосковья08:31

Мособлсуд приговорил девушку к 16 годам тюрьмы за организацию убийства собственной семьи

РИАМО07:52

Суд приговорил к 16 годам колонии дочь сотрудницы «Роснефти» за организацию убийства своей семьи

Агентство Москва07:17

Организовавшую убийство своей семьи в Подмосковье приговорили к 16 годам

РБК08:53

Кровавое наследство: Дарья Переверзева приговорена к 16 годам тюрьмы за убийство семьи

РЕН ТВ06:45
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 15:34, Ашберн
Политика

В штабе Зеленского ответили на вопрос о союзе с Тимошенко

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Кино

Фильм «Дамбо» возглавил российский прокат

Обновлено в 04:53
Авто

УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой

Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Аварию с затонувшим военным кораблем повторят в Норвегии

Обновлено в 12:52
Музыка

Мику Джаггеру проведут операцию на сердце

Фронтмену британской рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру предстоит операция по замене сердечного клапана.
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Политика

Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского

Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия

Задержан устроивший погром в редакции «Коммерсанта» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в погроме и краже жёстких дисков из редакции газеты "Коммерсант".
Обновлено в 15:06
Общество

Морякам США разрешили убрать с формы красные «знаки позора»

Как пишет American Military News, нововведение затрагивает всех служащих Военно-морских сил США, которые отслужили более 12 лет.
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Происшествия

СК возбудил дело по факту гибели россиян в авиакатастрофе в Германии

Обновлено в 12:42
Армия и оружие

Американский ядерный бомбардировщик заметили у российских границ

Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 11:00
Происшествия

На Невском проспекте столкнулись три легковушки

Вечером 1 апреля на пересечении Невского проспекта и Михайловской улицы произошло ДТП: столкнулись три легковых автомобиля.
Обновлено в 12:18
Происшествия

В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов

В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов, на которых вышли через приложения для знакомств Хорнет.
Обновлено в 12:31
Здоровье

Врачи сообщили о проблемах из-за смены диагноза у пациентов с аутизмом

В благотворительные организации и родительские сообщества пациентов продолжают поступать сообщения о фактах смены диагноза детям с аутизмом по достижении ими подросткового возраста на умственную отсталость или шизофрению.
Обновлено в 09:22
Экономика

«Роснефть» может создать арктический кластер

«При подтверждении ресурсной базы в создаваемый кластер могут войти также и активы Восточного Таймыра, расположенные в районе Хатанги», – приводятся слова Сечина на сайте kremlin.ru.
Обновлено в 12:36
Экономика

Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ в 2018 году составила 3 млрд рублей

Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ в 2018 году составила 3,014 миллиарда рублей против убытка в 15,064 миллиона рублей годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено в 11:17
Экономика

На соки с сахаром могут поднять НДС

Соки с высоким содержанием сахара могут лишить права на льготную ставку НДС в 10 процентов.
Обновлено в 01:30
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2019 года

Второй месяц весны принесет россиянам новые правила и законы. Инфо24 рассказывает, что изменится в их жизни с 1 апреля 2019 года.
Обновлено в 06:50
Футбол

Нойер не примет участия в ближайшем кубковом матче «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач рассказал о состоянии своей команды в преддверии четвертьфинального матча Кубка Германии против «Хайденхайма».
Обновлено в 10:54
Авто

Lamborghini отозвала претензии к Aurus

Итальянский производитель спорткаров Lamborghini прекратил разбирательство в отношении бренда Aurus в связи с его названием.
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Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани

Обновлено в 08:32
Футбол

Президент «Атлетико»: «Нет шансов, что Гризманн уйдет из команды»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо опроверг информацию о возможном уходе нападающего Антуана Гризманна.
Обновлено в 14:33
Спорт

Тренерский совет СБР признал неудовлетворительными результаты юниоров

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В Уфе задержан бывший вице-премьер Башкирии из-за махинаций с землей

По информации источников «Коммерсантъ-Уфа», в основу уголовного дела бывшего вице-премьера Евгения Гурьева легла сделка по продаже участков уфимского лимонария.
Обновлено в 15:13
Общество

Компания Пригожина подала в суд на ФБК и Навального

Обновлено в 10:15
Происшествия

В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»

Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Общество

ГИБДД хочет ужесточить контроль за автошколами

ГИБДД намерена усилить контроль за автошколами, запретив им обучение в режиме онлайн и на необорудованных площадках.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие

В NASA прокомментировали испытания противоспутникового оружия в Индии

Обновлено в 14:44
Политика

Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в Россию

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено в 12:01
Политика

Зеленский уверенно лидирует на выборах президента Украины

Актер и шоумен Владимир Зеленский продолжает уверенно лидировать по итогам первого тура выборов президента Украины.
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Музыка

Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».
Обновлено вчера в 09:48
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