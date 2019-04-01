Происшествия

Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследстваИзвестия 11:35

Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
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К 16 годам приговорили девушку за организацию убийства матери, двух братьев и сестры в МО

Подмосковье Сегодня08:59

Организовавшую убийство своей семьи в Подмосковье приговорили к 16 годам

РБК08:53

Мособлсуд приговорил девушку к 16 годам тюрьмы за организацию убийства собственной семьи

РИАМО07:52

Девушку лишили свободы на 16 лет за организацию убийства своей семьи в Московской области

Вести Подмосковья08:31

Суд приговорил к 16 годам колонии дочь сотрудницы «Роснефти» за организацию убийства своей семьи

Агентство Москва07:17

В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи

РИА Новости07:39

Кровавое наследство: Дарья Переверзева приговорена к 16 годам тюрьмы за убийство семьи

РЕН ТВ06:45
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Происшествия

Тела жертв авиакатастрофы в ФРГ доставили во Франкфурт

Тела погибших в результате крушения самолета Epic-LT в Германии людей доставлены во Франкфурт.
Обновлено в 11:55
Экономика

Путин сделал поручения по долевке и достройке проблемных домов

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений о долевом строительстве и достройке проблемных домов по итогам прошедшего 12 февраля расширенного заседания президиума Госсовета, на котором рассматривались вопросы улучшения жилищных условий граждан.
Обновлено в 10:47
Политика

Президент Алжира подаст в отставку

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подаст в отставку до 28 апреля – срока истечения его полномочий, об этом в понедельник заявила администрация алжирского лидера.
Обновлено в 12:12
Кино

Зима пришла: HBO выпустила стратегию по «Игре Престолов»

Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес

Мама Анастасии не одобрила брак дочери с Юлианом

Свадебное торжество прошло на высшем уровне. Одно лишь омрачало счастье молодых — мама певицы не благословила брак дочери.
Обновлено в 10:30
Происшествия

В авиасообщении США произошел сбой из-за компьютерной ошибки

В стране отменили сотни авиарейсов из-за сбоя в компьютерной системе авиакомпании PSA, которая является подразделением American Airlines.
Обновлено в 09:25
Гаджеты

Поставки смартфонов Redmi Note 7 превысили 4 миллиона штук

Во время сегодняшней крупной пресс-конференции Xiaomi, посвященной новым продуктам, было объявлено о том, что кумулятивные поставки всех моделей линейки Note 7 превысили отметку в 4 миллиона штук.
Обновлено в 06:52
Политика

Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского

Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Авто

Chevrolet подготовила к премьере два новых кроссовера

Компания Chevrolet готовит к премьере на открывающемся 16 апреля автосалоне в Шанхае два новых кроссовера – Chevrolet Tracker и Trailblazer.
Обновлено в 02:00
Теннис

Вихлянцева проиграла Марии в первом круге турнира в Чарльстоне

Обновлено в 13:02
Энергетика

Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2»

Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Разбившийся самолет с совладельцем S7 уже попадал в аварию

Обновлено в 01:59
Политика

Зеленский сохранил лидерство по итогам обработки более 90% протоколов

Обновлено в 12:14
Хоккей

Бобровский признан главной звездой недели в НХЛ

Обновлено в 12:29
Происшествия

В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle

Американского рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) застрелили у его магазина одежды в Лос-Анджелесе, сообщает Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:23
Технологии

Сбербанк выпустит виртуальную карту для самозанятых россиян

Медведев поручил доработать режим самозанятых Виртуальная карта будет доступна в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области – именно в этих регионах введён новый налоговый режим – в рамках обновлённого мобильного приложения "Сбербанк онлайн".
Обновлено в 12:39
Экономика

Российские миллиардеры разбогатели на $20,5 млрд с начала года

Совокупное состояние российских миллиардеров за январь-март 2019 года выросло на $20,536 млрд.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие

ВВС Тайваня перехватили китайские истребители

Обновлено в 04:06
Политика

Группа «Сафмар» опровергла бегство Гуцериева из России

Группа "Сафмар" расценивает эти действия, как "спланированную акцию с целью дискредитации Гуцериева и нанесения ущерба его деловой репутации".
Обновлено в 03:39
Происшествия

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Происшествия

В Москве пьяный мужчина спустил собаку на полицейского

Полицейские в Москве попытались задержать пьяного мужчину, в ответ он ударил одного из них по лицу и спустил овчарку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 10:20
Спорт

Тутберидзе назвала возможную причину ухода Медведевой

Обновлено в 10:03
Политика

Госдума рассмотрит постановление о непризнании выборов на Украине

Первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков заявил, что нижняя палата российского парламента рассмотрит заявление о непризнании выборов на Украине после второго тура голосования, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:03
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
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Происшествия

В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов

В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов, на которых вышли через приложения для знакомств Хорнет.
Обновлено в 12:31
Происшествия

На северо-западе Москвы загорелись гаражи

Дым от горящих гаражей на северо-западе Москвы сносит на платформу станции "Панфиловская" Московского центрального кольца, общая площадь пожара составляет порядка 100 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:53
Общество

Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись

Больше всего журналиста поразило то, что гематоген производится из крови крупного рогатого скота.
Обновлено в 01:06
Происшествия

Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов

Круизный лайнер столкнулся с танкером у южных берегов Нидерландов. Об этом сообщает портал NL Times со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 11:05
Политика

Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с действующим президентом Украины Петром Порошенко поздравила его с выходом во второй тур украинских президентских выборов.
Обновлено в 13:00
Футбол

«Ювентус» положил глаз на бывшего одноклубника Роналду

Руководство туринского «Ювентуса» намерено приобрести футболиста мадридского «Реала» Рафаэля Варана.
Обновлено в 04:55
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