Происшествия
Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследстваИзвестия 11:35
Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
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К 16 годам приговорили девушку за организацию убийства матери, двух братьев и сестры в МО
Подмосковье Сегодня08:59
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Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
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