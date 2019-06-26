Общество
В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»РИА Новости 00:10
Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
Читать в источнике
Оценить63
с чего всё началось
- Совершенное Червяковой А.И. правонарушение, выразившееся в размещении в сети «Интернет» танца в неприличной форме, на площадке памятника «Курган Бессмертия», расположенного в ЦПКиО им. 1000 - летия г. Брянска, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, свидетельствует о пренебрежении интересам общества, оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, - говорится в постановлении Советского районного суда.БрянскToday02:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Девушку из Брянска оштрафовали за видео танца по закону о неуважении к власти
Новая газетавчера в 13:16
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:51, Вашингтон
Армия и оружие
Украина провела учения в Азовском море
Корабли и катера морской охраны Погранслужбы и военно-морских сил Украины провели совместные учения в акватории Азовского моря, сообщил в четверг пресс-центр операции Объединенных сил Украины.
Обновлено в 02:30
Политика
Делегация Украины покинула ПАСЕ
Делегация Украины в ПАСЕ покинула ассамблею после принятия резолюции о возвращении полномочий России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:34
Общество
Четверть россиян не хотят покидать страну и бросать курить
Курящие мужчины в 22 % случаев признались, что не готовы бросить пагубную привычку, среди женщин эта статистика в три раза ниже — 7 %. Каждый пятый опрошенный (19 %) ответил, что не представляет свою жизнь без автомобиля.
Обновлено вчера в 23:46
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия
В Вене при взрыве в жилом доме погиб один человек
Один человек погиб в результате прогремевшего в среду взрыва в жилом доме в Вене, еще четырнадцать пострадали, сообщила австрийская газета Standard со ссылкой на представителя пожарной службы.
Обновлено в 02:31
Политика
Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение
Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44
Общество
BadComedian обвинил Ксению Собчак во лжи
Кинокритик Евгений Баженов опубликовал на своем YouTube-канале BadComedian видеоролик, в котором сообщил об окончательном урегулировании своего конфликта с кинокомпанией Kinodanz и обвинил Ксению Собчак во лжи.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Обновлено вчера в 17:42
Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Общество
В Северной Корее пропал студент из Австралии
На территории КНДР пропал австралийский студент.
Обновлено вчера в 22:10
Авто
Объявлены цены на обновленный Discovery Sport
Российские дилеры Jaguar Land Rover начали прием заказов на обновленный компактный кроссовер Discovery Sport 2020 модельного года, который поступит в продажу уже этой осенью.
Обновлено вчера в 08:26
Происшествия
В центре Екатеринбурга после столкновения опрокинулась машина
По данным городского управления ГИБДД, водитель автомашины Chevrolet Cruze при пересечении перекрестка на красный сигнал светофора столкнулся с Toyota Camry, ехавшей по Малышева в сторону Пушкина.
Обновлено в 01:58
Экономика
Генеральный директор «Магнита» ушла с должности
Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:11
Политика
Стало известно время встречи Путина и Трампа на саммите G20
Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке в пятницу в 14:00 по местному времени (в восемь утра по московскому), передает пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя из центра Москвы
Обновлено вчера в 12:46
Авто
Skoda представила новую версию Skoda Scala G-TEC
Например, после презентации обновленной Octavia G-TEC в сентябре 2018 года бренд, принадлежащий концерну Volkswagen Group, теперь представляет CNG-версию своего компактного хэтчбека Scala, заменяющего Rapid.
Обновлено вчера в 03:58
Кино
В США скончался актер из сериала «Альф»
В США скончался актер Макс Райт, широко известный по роли Уилли Таннера в сериале «Альф».
Обновлено в 02:18
Политика
Радий Хабиров поднялся в рейтинге губернаторов страны
Бронзу получил мэр Москвы Сергей Собянин. Напомним, что в рейтинге за апрель-май Хабиров занимал 16 строчку.
Обновлено в 00:32
Футбол
Появилось фото возможной формы «Спартака» на следующий сезон
В интернете появились фотографии возможной игровой формы московского "Спартака" в сезоне-2019/20.
Обновлено вчера в 21:58
Общество
Гражданка России экстрадирована из Финляндии в США
Задержанная в декабре прошлого года в Финляндии по запросу американских властей гражданка России Мира Тэрада экстрадирована в США.
Обновлено вчера в 16:03
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено вчера в 20:13
Армия и оружие
Волкер прокомментировал разведение сил в Станице Луганской
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер прокомментировал предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе.
Обновлено в 01:23
Общество
В «Роскачестве» рассказали, как выбрать хороший зонт
Эксперты «Роскачества» дали рекомендации по выбору зонта.
Обновлено в 02:05
Общество
Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области
В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
У самолета Boeing 737 MAX нашли новую критическую проблему
Новый потенциальный источник риска обнаружен в конструкции самолетов семейства Boeing 737 MAX экспертами американского Федерального авиационного управления.
Обновлено вчера в 16:45
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре
Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Транспорт
Водителей смогут лишать прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
Обновлено вчера в 07:29
Происшествия
Лидеру тамбовской ОПГ Барсукову сократили срок на полгода
Обновлено вчера в 17:19