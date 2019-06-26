Общество

В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»РИА Новости 00:10

Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
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- Совершенное Червяковой А.И. правонарушение, выразившееся в размещении в сети «Интернет» танца в неприличной форме, на площадке памятника «Курган Бессмертия», расположенного в ЦПКиО им. 1000 - летия г. Брянска, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, свидетельствует о пренебрежении интересам общества, оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, - говорится в постановлении Советского районного суда
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