В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»РИА Новости 00:10

с чего всё началось

Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.

В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»

Армия и оружие Украина провела учения в Азовском море Корабли и катера морской охраны Погранслужбы и военно-морских сил Украины провели совместные учения в акватории Азовского моря, сообщил в четверг пресс-центр операции Объединенных сил Украины.

Политика Делегация Украины покинула ПАСЕ Делегация Украины в ПАСЕ покинула ассамблею после принятия резолюции о возвращении полномочий России, передает ТАСС.

Общество Четверть россиян не хотят покидать страну и бросать курить Курящие мужчины в 22 % случаев признались, что не готовы бросить пагубную привычку, среди женщин эта статистика в три раза ниже — 7 %. Каждый пятый опрошенный (19 %) ответил, что не представляет свою жизнь без автомобиля.

Музыка Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников «25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.

Происшествия В Вене при взрыве в жилом доме погиб один человек Один человек погиб в результате прогремевшего в среду взрыва в жилом доме в Вене, еще четырнадцать пострадали, сообщила австрийская газета Standard со ссылкой на представителя пожарной службы.

Политика Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).

Общество BadComedian обвинил Ксению Собчак во лжи Кинокритик Евгений Баженов опубликовал на своем YouTube-канале BadComedian видеоролик, в котором сообщил об окончательном урегулировании своего конфликта с кинокомпанией Kinodanz и обвинил Ксению Собчак во лжи.

Политика Путин назначил врио главы Ингушетии Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Общество Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".

Авто Объявлены цены на обновленный Discovery Sport Российские дилеры Jaguar Land Rover начали прием заказов на обновленный компактный кроссовер Discovery Sport 2020 модельного года, который поступит в продажу уже этой осенью.

Происшествия В центре Екатеринбурга после столкновения опрокинулась машина По данным городского управления ГИБДД, водитель автомашины Chevrolet Cruze при пересечении перекрестка на красный сигнал светофора столкнулся с Toyota Camry, ехавшей по Малышева в сторону Пушкина.

Экономика Генеральный директор «Магнита» ушла с должности Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС.

Политика Стало известно время встречи Путина и Трампа на саммите G20 Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке в пятницу в 14:00 по местному времени (в восемь утра по московскому), передает пресс-служба Белого дома.

Авто Skoda представила новую версию Skoda Scala G-TEC Например, после презентации обновленной Octavia G-TEC в сентябре 2018 года бренд, принадлежащий концерну Volkswagen Group, теперь представляет CNG-версию своего компактного хэтчбека Scala, заменяющего Rapid.

Кино В США скончался актер из сериала «Альф» В США скончался актер Макс Райт, широко известный по роли Уилли Таннера в сериале «Альф».

Политика Радий Хабиров поднялся в рейтинге губернаторов страны Бронзу получил мэр Москвы Сергей Собянин. Напомним, что в рейтинге за апрель-май Хабиров занимал 16 строчку.

Футбол Появилось фото возможной формы «Спартака» на следующий сезон В интернете появились фотографии возможной игровой формы московского "Спартака" в сезоне-2019/20.

Общество Гражданка России экстрадирована из Финляндии в США Задержанная в декабре прошлого года в Финляндии по запросу американских властей гражданка России Мира Тэрада экстрадирована в США.

Экономика Высшее образование в России стало дороже Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.

Армия и оружие Волкер прокомментировал разведение сил в Станице Луганской Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер прокомментировал предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе.

Общество Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.

Происшествия У самолета Boeing 737 MAX нашли новую критическую проблему Новый потенциальный источник риска обнаружен в конструкции самолетов семейства Boeing 737 MAX экспертами американского Федерального авиационного управления.

Общество В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.