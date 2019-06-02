Футбол
Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионовРБК вчера в 17:44
Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике. Инцидент произошел на 18-й минуте первого тайма. Девушка прорвалась на поле с одной из трибун.
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«Делайте сумасшедшие вещи». Девушка объяснила, зачем выбежала на поле в финале ЛЧ
Спорт-Экспрессвчера в 22:11
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