Футбол

Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионовРБК вчера в 17:44

Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике. Инцидент произошел на 18-й минуте первого тайма. Девушка прорвалась на поле с одной из трибун.
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«Мелькнула на Лиге чемпионов», «сильно отвлекла Уинкса». Продуктивный вечер болельщицы

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Прервавшая финал ЛЧ полуголая фанатка оказалась связана с российским пранкером

Lenta.ruвчера в 20:57

Полуголая женщина выбежала на поле в финале ЛЧ, фото

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«Делайте сумасшедшие вещи». Девушка объяснила, зачем выбежала на поле в финале ЛЧ

Спорт-Экспрессвчера в 22:11

Выбежавшая на поле девушка хотела снять купальник (18+)

Советский спортвчера в 15:54

Девушка в купальнике, прервавшая финал ЛЧ, стала знаменитостью. Уже 1,2 млн подписчиков в инстаграме

Sport24.ruвчера в 23:03

Финал ЛЧ «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» прервала женщина в купальнике. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 16:13
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ЛЕВ Конфликтный фон предыдущих дней сгладится, отношения с коллегами и начальством стабилизируются.
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Трамп призвал Лондон не выплачивать Брюсселю отступных за Brexit

Президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не выплачивать Брюсселю отступных в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд) за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из сообщества.
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Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
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Политика

Савченко рассказала о новом «проигранном бое» за Донбасс

Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще одним «проигранным боем» Украины.
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Саакашвили оценил текущее состояние Украины

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Происшествия

В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовик

В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовым КамАЗом. Об этом сообщили "РГ" в МЧС республики.
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Общество

Конкурс на проектирование скоростной трассы Москва-Казань намечен на 2020 год

Обновлено вчера в 11:35
Наука

Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения

В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
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Армия и оружие

СМИ назвали F-35 худшим образцом вооружения США

Американский портал Business Insider назвал истребитель F-35 самым худшим из образцов всего разрабатываемого для армии США вооружения.
Обновлено вчера в 23:39
Армия и оружие

Израиль объяснил ракетный удар по Сирии

Израильские военные нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на обстрел с сирийской территории.
Обновлено в 00:59
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 19

Количество пострадавших в результате трех взрывов на предприятии "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 19 человек.
Обновлено вчера в 06:53
Футбол

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов

Обновлено вчера в 16:56
Политика

Умер бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник

Став первым президентом России, Ельцин вернул Казанника в Москву, сделав его членом Президентского Совета (в этом качестве омич участвовал в разработке новой Конституции), а после разгона Съезда народных депутатов и Верховного Совета в октябре 1993-го назначил его своим указом генеральным прокурором Российской Федерации.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Единоборства

Руис нокаутировал Джошуа и отобрал у него все титулы

Мексиканский боксер Энди Руис одержал сенсационную победу над обладателем титулов чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF) британца Энтони Джошуа.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие

70 молодых лейтенантов пополнят Тихоокеанский флот на Камчатке

Более 70 молодых лейтенантов скоро приедут в Камчатский край для прохождения службы на Тихоокеанском флоте.
Обновлено вчера в 19:37
Политика

В Украине сменили правила написания русских фамилий

В Украине изменят правила написания некоторых российских фамилий.
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Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Бразильского футболиста, нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в изнасиловании.
Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие

В ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела со стороны ВСУ

Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики сообщила, что жительница посёлка Донецкий получила ранение в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика

Итальянский банк Intesa тоже пожаловался на краснодарских судей

Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался на краснодарских судей.
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено 31 мая в 15:55
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В Раде оценили перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич оценил перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе.
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Хоккей

«Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повел в финальной серии НХЛ

Следующий матч финальной серии Кубка Стэнли пройдет также в Сент-Луисе и состоится 4 июня.
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Происшествия

Восемь полицейских погибли при подрыве автомобиля в Афганистане

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Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

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Почти год телеведущая Лера Кудрявцева прятала лицо своей дочери Марии от фото- и видеокамер: поворачивала спиной к объективу или закрывала ребенка смайликами.
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Как стало известно, Анастасия Волочкова все же выступит на открытии курортного сезона в Анапе.
Обновлено 31 мая в 08:31
Экономика

Банк «Нейва» вводит «Юбилейный» вклад

Банк "Нейва" с 1 июня вводит вклад "Юбилейный", приуроченный к 10-летию кредитной организации.
Обновлено вчера в 08:26
Происшествия

Сбой в выдаче багажа произошел в Шереметьево

В международном аэропорту Шереметьево в Москве произошел сбой в выдаче багажа, передает ТАСС.
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Гаджеты

Foxconn остановила производство смартфонов Huawei

Компания Foxconn на чьих линиях собирается различная техника крупных брендов, приостановила производство смартфонов бренда Huawei.
Обновлено вчера в 18:02
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