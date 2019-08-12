Задержанная на митинге в Москве 10 августа Дарья Сосновская обратилась в Следственный комитет с заявлением, в котором обвинила сотрудника полиции в том, что он ударил её в живот. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката девушки — Татьяну Молоканову.

Девушка обратилась в СК после удара в живот при задержании в Москве

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