Происшествия
Девушка обратилась в СК после удара в живот при задержании в МосквеRT на русском 10:01
Задержанная на митинге в Москве 10 августа Дарья Сосновская обратилась в Следственный комитет с заявлением, в котором обвинила сотрудника полиции в том, что он ударил её в живот. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката девушки — Татьяну Молоканову.
Читать в источнике
Оценить231
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:56, Вашингтон
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено в 11:55
Экономика
Росстат предварительно оценил рост ВВП России во II квартале в 0,9%
Ранее Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%.
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Челябинске журналистку ранили в голову из пневматики
Обновлено в 09:20
Политика
Оппозиция подала заявку на новый митинг в Москве
Обновлено в 02:52
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Общество
Москвичи увидят звездопад Персеиды
Обновлено в 11:39
Происшествия
Раскрыт процесс подготовки налета спецназовцев ФСБ на банк
Сотрудники ФСБ России, похитившие 136 миллионов рублей в ходе налета на банк, готовились к «операции» несколько дней.
Обновлено в 09:02
Баскетбол
Швед подтвердил, что пропустит Кубок мира по баскетболу
Баскетболист подмосковных "Химок" Алексей Швед подтвердил, что не поможет сборной России на Кубке мира в Китае из-за травмы.
Обновлено в 11:54
Общество
СК проверит лагерь под Рязанью, из которого уехали иркутские дети
В Рязанской области начата доследственная проверка ситуации с антисанитарией в детском оздоровительном лагере, из которого уехали дети, пострадавшие от наводнения в Иркутской области.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Путин посоветовал врио губернатора Севастополя дружить с депутатами
Сегодня, 12 августа, в Крыму прошла встреча президента России Владимира Путина и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском
Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.
Обновлено в 08:02
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Космос
Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче
Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу
По предварительным данным, одежду на ребенке случайно подожгли ее подруги 9 и 11 лет.
Обновлено в 00:41
Политика
Китай призвал Индию к мирному разрешению ситуации с Кашмиром
Китай выступает против активизации конфликта между Индией и Пакистаном, а также предостерегает индийскую сторону от односторонних действий в штате Джамму и Кашмир, сообщил глава китайского МИД Ван И.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
Шойгу показали танки-роботы Уралвагонзавода на базе Т-72
На Уралвагонзаводе министру обороны России Сергею Шойгу показали новую разработку — высокозащищенные робототехнические комплексы тяжелого класса на базе танка Т-72Б3.
Обновлено в 11:24
Политика
Американские дипломаты отреагировали на поездку Путина в Крым
Американские дипломаты поддержали протест Киева и заявили, что поездки российских чиновников в Крым являются неприемлемыми, поскольку нарушают суверенитет Украины.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Пятеро рабочих пострадали при реконструкции аэропорта в Новосибирске
Засыпанными оказались пятеро рабочих.
Обновлено в 06:10
Футбол
Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита»
Полузащитник "Зенита" Малком прокомментировал слухи, согласно которым он может сменить клубную прописку грядущей зимой из-за проявления расизма со стороны болельщиков.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Еще один ребенок умер после ДТП с автобусом под Новороссийском
В больнице 12 августа скончался еще один ребенок, пострадавший в ДТП с автобусом под Новороссийском Ночью 7 августа на трассе Новороссийск — Керчь экскурсионный автобус Hyundai столкнулся с внедорожником Volkswagen Touareg.
Обновлено в 07:30
Религия
Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам
Мусульмане по всей стране совершили молитвы, самые массовые богослужения состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Обновлено вчера в 12:06
Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Происшествия
Суд продлил домашний арест обвиняемой в гибели младенца в Калининграде
Суд Ленинградского района Калининграда продлил на три месяца домашний арест бывшей исполняющей обязанности главврача калининградского роддома №4 Елене Белой, которую обвиняют в гибели новорождённого.
Обновлено в 10:38
Общество
Жители РФ заметили, что объём продуктов стал меньше, а цена выше
Большинство жителей России 72% замечают, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов питания уменьшился, а цена сохранилась и даже повысилась.
Обновлено в 03:39
Общество
На Камчатке 70 голодных медведей перекрыли туристическую тропу
ИА "Ореанда-Новости" В Южно-Камчатском заказнике 70 медведей стали агрессивными от недостатка корма.
Обновлено в 02:52