с чего всё началось

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал инцидент. "Слева Поляна Виана, один из наших бойцов UFC, а справа — парень, который попытался ее ограбить", — отметил глава организации, опубликовав в инстаграме фото девушки и избитого грабителя. Спортсменка всего одержала десять побед и два поражения.

Армия и оружие Армия и оружие Пентагон заявил о законности нахождения своего корабля в Черном море Прибытие большого десантного корабля военно-морских сил (ВМС) США «Форт Макгенри» (Fort McHenry) в Черное море не нарушает положения Конвенции о режиме проливов и другие международные акты, рассказало 7 января ТАСС со ссылкой на представителя американских ВМС Джеффри Дорси.

Общество Общество The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей после отравления Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.

Политика Политика Глава Всемирного банка уходит в отставку Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля.

Происшествия Происшествия Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции Грузовое судно, на борту которого находились двое россиян, затонуло в Черном море у берегов Турции.

Происшествия Происшествия Спасенный из-под завалов в Магнитогорске малыш пришел в сознание

Культура Культура Умер писатель и историк Николай Лисовой На 73-м году жизни скончался историк, писатель, философ и автор телевизионных передач Николай Лисовой.

Политика Политика Трамп отправится на границу с Мексикой "Президент Дональд Трамп в четверг отправится на южную границу, чтобы встретиться с теми, кто находится на передовой линии кризиса в гуманитарной области и в области национальной безопасности", - написала Сандерс.

Культура Культура Суд по делу о домогательствах Кевина Спейси начался Актер Кевин Спейси должен 7 января появиться в суде Массачусетса, где рассматривается дело о сексуальных домогательствах с его стороны к 18-летнему юноше, якобы имевших место в 2016 году.

Спорт Спорт Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.

Экономика Экономика В парламенте оценили предложение профсоюзов об удвоении МРОТ В Госдуме и Совете Федерации оценили предложение Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) о двукратном увеличении МРОТ.

Происшествия Происшествия МИД Украины назвал причину крушения сухогруза у берегов Турции

Религия Религия Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием Антихриста Патриарх не первый раз высказывается о гаджетах.

Происшествия Происшествия В Одесской области в частном доме нашли тела четырех человек Тела трех мужчин и женщины найдены в частном доме в селе Измаильского района Одесской области, сообщил в понедельник начальник главного управления областной полиции Дмитрий Головин.

Кино Кино Скончался актер Уильям Морган Шеппард В возрасте 86 лет скончался британский актер Уильям Морган Шеппард. Об этом 7 января сообщает издание Daily Mirror.

Армия и оружие Армия и оружие В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.

Происшествия Происшествия В Челябинске волк напал на ребенка в парке В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.

Происшествия Происшествия В Москве двухлетний мальчик проглотил таблетку от аритмии и умер Следователи проводят проверку по факту смерти двухлетнего мальчика в новогодние праздники на юго-западе Москвы после того, как он съел таблетку в гостях у бабушки с дедушкой, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

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Происшествия Происшествия Девушка-боец UFC разбила лицо попытавшемуся ограбить ее преступнику "Слева Поляна Виана, один из наших бойцов UFC, а справа — парень, который попытался ее ограбить", — отметил глава организации, опубликовав в инстаграме фото девушки и избитого грабителя.

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Политика Политика Глава МИД Бельгии выдвинул кандидатуру на пост генсека Совета Европы Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс выдвинул кандидатуру на пост генерального секретаря Совета Европы.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Умерла бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева Вечером шестого января скончалась бывшая участница программы "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева, об этом в своем Instagram сообщил другой участник шоу, Антон Мамон.

Армия и оружие Армия и оружие Российский сторожевик взял под контроль корабль ВМС США в Черном море Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" контролирует действия корабля ВМС США "Форт Макгенри", заявили в Минобороны.

Происшествия Происшествия Россиянина оштрафовали за покупку на AliExpress Отмечается, что мужчина, увлекающийся горнолыжным спортом, приобрел в интернет-магазине AliExpress солнцезащитные очки со встроенной камерой.

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Политика Политика Украинский томос отвезут обратно в Стамбул Томос об автокефалии «новой украинской церкви» был подписан Константинопольским патриархом Варфоломеем 5 января.

Политика Политика Трамп готовит экстренное телеобращение к нации Президент США Дональд Трамп намерен обратиться к американцам по телевидению с речью о бюджетном кризисе, вызвавшем временное сокращение работы ведомств, передает The New York Times.