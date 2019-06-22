Армия и оружие
В ДНР заявили о ранении ребёнка в результате обстрела ВСУRT на русском вчера в 15:47
В подконтрольной самопровозглашённой Донецкой народной республике Горловке 13-летняя девочка получила ранение в результате обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу администрации города Ивана Приходько.
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Футбол
В «Реале» намекнули, что клуб пытался подписать Месси
Директор «Реала» Херонимо Фарре отметил, что клуб никогда не мог реально рассчитывать на подписание лидера «Барселоны» Лионеля Месси.
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России
Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено вчера в 00:53
Единоборства
Артем Лобов победил американца Малиньяджи на турнире Bare Knuckle
Ирландский боец российского происхождения Артем Лобов выиграл бой на турнире Bare Knuckle, где соперники боксируют без перчаток.
Обновлено в 00:08
Экономика
В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией
Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье
В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл разочаровали поклонников своей сухостью
"С днем рождения, Ваше Королевское Высочество принц Уильям", — написали принц Уильям и Маркл.
Обновлено вчера в 21:28
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин женился на Ларисе Копенкиной из-за влюбленности
Певец был влюблён в избранницу, поэтому и принял решение жениться несмотря на огромную разницу в возрасте.
Обновлено вчера в 16:07
Экономика
Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault
Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений.
Обновлено вчера в 23:54
Наука
Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще
Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.
Обновлено 21 июня в 16:07
Политика
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено 21 июня в 21:13
Авто
УАЗ показал неизвестные версии «Хантера»
Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Обновлено в 00:34
Спорт
Сборная России вышла в лидеры общего зачета Европейских игр
В Минске завершился первый соревновательный день вторых Европейских игр.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
Пожар в здании в Невском районе Петербурга потушен
Обновлено в 00:41
Политика
В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба
О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Авто
Составлен топ-3 лучших подержанных японских седанов до 400 тыс. рублей
«Автоновости» вместе со специалистами ранка подержанных автомобилей составили топ-3 лучших седанов, которые производятся японскими компаниями и стоят 400 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 05:06
Здоровье
Росздравнадзор сертифицировал ОКБ №1 Тюмени
Как сообщает пресс-служба учреждения, «Областная клиническая больница № 1» города Тюмени стала первым медучреждением в УрФО, которое прошло независимую сертификацию и получило сертификат «Качество и безопасность медицинской деятельности».
Обновлено в 00:14
Здоровье
Малышева сравнила еду с наркотиками
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии
Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено вчера в 19:58
Авто
В Казахстане выставили на продажу ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега
Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено 21 июня в 22:22
Политика
В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет
В ливийском Триполи в ходе столкновений между сторонниками Хафтара и центрального правительства сгорел украинский самолет АН-124, который принадлежал ливийской компании, сообщил в Facebook украинский авиаэксперт Виталий Трубников.
Обновлено вчера в 09:58
Общество
Вычитать и делить: почему учителя годами не видят премий
Несмотря на большую дополнительную работу, награды и достижения, учителя не видят премий месяцами и годами — в одних случаях они остаются в кармане директоров, в других — оседают у чиновников, в-третьих — расходуются на иные нужды, например, оплату долгов и штрафов.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв
Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
В Китае пьяный мужчина въехал на внедорожнике в толпу пешеходов
Обновлено вчера в 21:42
Политика
В Тбилиси начался новый митинг с требованиями отставки главы МВД
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане
В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено вчера в 19:05
Футбол
Бразильцы разгромили команду Перу и вышли в плей-офф Кубка Америки
Обновлено вчера в 16:54
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Съемочная группа телеканала «Россия 24» подверглась нападению со стороны националистов в Тбилиси.
Обновлено вчера в 09:08
Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Обновлено вчера в 11:36