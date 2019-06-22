Армия и оружие

В ДНР заявили о ранении ребёнка в результате обстрела ВСУRT на русском вчера в 15:47

В подконтрольной самопровозглашённой Донецкой народной республике Горловке 13-летняя девочка получила ранение в результате обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу администрации города Ивана Приходько.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В ДНР заявили о ранении ребёнка в результате обстрела ВСУ

RT на русскомвчера в 15:47

СМИ: девочка получила ранение при обстреле территории ДНР со стороны украинских силовиков

ТАССвчера в 14:13

Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией

Газета.Ruвчера в 13:36

Украинские военные ранили девочку

Вести.Ruвчера в 13:58

В Горловке при обстреле силовиков пострадал ребенок, заявили в ДНР

РИА Новостивчера в 13:41

Ранена 13-летняя девочка из Горловки

КП - Донецквчера в 15:00

СРОЧНО: Ребёнок ранен на окраине Горловки

Rusvesna.suвчера в 13:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:06, Вашингтон
Футбол

В «Реале» намекнули, что клуб пытался подписать Месси

Директор «Реала» Херонимо Фарре отметил, что клуб никогда не мог реально рассчитывать на подписание лидера «Барселоны» Лионеля Месси.
Обновлено вчера в 22:57
Политика

Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России

Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено вчера в 00:53
Единоборства

Артем Лобов победил американца Малиньяджи на турнире Bare Knuckle

Ирландский боец российского происхождения Артем Лобов выиграл бой на турнире Bare Knuckle, где соперники боксируют без перчаток.
Обновлено в 00:08
Экономика

В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией

Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл разочаровали поклонников своей сухостью

"С днем рождения, Ваше Королевское Высочество принц Уильям", — написали принц Уильям и Маркл.
Обновлено вчера в 21:28
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин женился на Ларисе Копенкиной из-за влюбленности

Певец был влюблён в избранницу, поэтому и принял решение жениться несмотря на огромную разницу в возрасте.
Обновлено вчера в 16:07
Экономика

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault

Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений.
Обновлено вчера в 23:54
Наука

Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще

Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.
Обновлено 21 июня в 16:07
Политика

Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

Обновлено 21 июня в 21:13
Авто

УАЗ показал неизвестные версии «Хантера»

Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Обновлено в 00:34
Спорт

Сборная России вышла в лидеры общего зачета Европейских игр

В Минске завершился первый соревновательный день вторых Европейских игр.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия

Пожар в здании в Невском районе Петербурга потушен

Обновлено в 00:41
Политика

В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Авто

Составлен топ-3 лучших подержанных японских седанов до 400 тыс. рублей

«Автоновости» вместе со специалистами ранка подержанных автомобилей составили топ-3 лучших седанов, которые производятся японскими компаниями и стоят 400 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 05:06
Здоровье

Росздравнадзор сертифицировал ОКБ №1 Тюмени

Как сообщает пресс-служба учреждения, «Областная клиническая больница № 1» города Тюмени стала первым медучреждением в УрФО, которое прошло независимую сертификацию и получило сертификат «Качество и безопасность медицинской деятельности».
Обновлено в 00:14
Здоровье

Малышева сравнила еду с наркотиками

Обновлено вчера в 23:52
Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено вчера в 19:58
Авто

В Казахстане выставили на продажу ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега

Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено 21 июня в 22:22
Политика

В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет

В ливийском Триполи в ходе столкновений между сторонниками Хафтара и центрального правительства сгорел украинский самолет АН-124, который принадлежал ливийской компании, сообщил в Facebook украинский авиаэксперт Виталий Трубников.
Обновлено вчера в 09:58
Общество

Вычитать и делить: почему учителя годами не видят премий

Несмотря на большую дополнительную работу, награды и достижения, учителя не видят премий месяцами и годами — в одних случаях они остаются в кармане директоров, в других — оседают у чиновников, в-третьих — расходуются на иные нужды, например, оплату долгов и штрафов.
Обновлено вчера в 17:02
Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

В Китае пьяный мужчина въехал на внедорожнике в толпу пешеходов

Обновлено вчера в 21:42
Политика

В Тбилиси начался новый митинг с требованиями отставки главы МВД

Обновлено вчера в 13:43
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено вчера в 19:05
Футбол

Бразильцы разгромили команду Перу и вышли в плей-офф Кубка Америки

Обновлено вчера в 16:54
Политика

На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси

Съемочная группа телеканала «Россия 24» подверглась нападению со стороны националистов в Тбилиси.
Обновлено вчера в 09:08
Шоу-бизнес

Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»

Обновлено вчера в 11:36
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное